Les Cavaliers lâchent les chevaux !

Après avoir débuté la saison par deux défaites, voilà que les Cavaliers enchaînent une troisième victoire de suite, et cette nuit, ils sont allés s’imposer sur le parquet des Clippers.

Un succès avec la manière en encaissant seulement 79 points ! C’est la première fois depuis 2016 que les Cavaliers s’imposent face aux Clippers, et le plus intéressant, c’est qu’ils n’ont jamais été menés du match, débutant la rencontre par une claquette d’Evan Mobley sur le dos d’Ivica Zubac !

« On a un peu gaspillé en attaque, mais on ne peut rien reprocher à mes gars en défense » s’enthousiasme JB Bickerstaff. « Nos joueurs se sacrifient à tous les instants pour gagner. Ils créent notre identité et ils montrent comment nous allons gagner des matches. On est très tôt dans la saison, et je ne veux pas m’enflammer, mais ils sont assoiffés et c’est, pour moi, ce qui est le plus impressionnant. »

« On voit des adversaires faire de multiples feintes dans le vent et c’est parce qu’ils pensent qu’ils vont être contrés ou gênés »

Les jeunes Cavaliers sont culottés, et comme ils sont en confiance, ils tentent des choses comme ce poster de Collin Sexton sur Nicolas Batum, ou cette claquette rageuse d’Evan Mobley sur toute la raquette des Clippers. Il y a de l’envie et de l’enthousiasme dans cette formation, et il ne faut pas oublier l’apport des vétérans, Kevin Love et Ricky Rubio. Quand les Clippers sont revenus à -1, le duo signe un 7-0 pour redonner de l’air à Cleveland.

Cet effectif semblait pourtant bancal en début de saison avec ce choix du « tall ball » un peu forcé face à l’accumulation d’intérieurs, un Ricky Rubio un peu désespéré d’arriver dans une « lottery team » et un Kevin Love qu’on pensait fini, et finalement la mayonnaise prend. Ce « tall ball » est payant, et les Cavaliers ont largement dominé les Clippers sous les panneaux, en attaque comme en défense. Evan Mobley et Kevin Love terminent chacun avec un double-double, et JB Bickerstaff reconnaît que c’est le point fort de sa formation.

« On blinde le parquet, et ça nous permet de gêner les tirs et de les obliger à prendre des tirs compliqués » conclut le coach de Cleveland. « On voit des adversaires faire de multiples feintes dans le vent et c’est parce qu’ils pensent qu’ils vont être contrés ou gênés. »

C’est ce qu’on appelle l’intimidation, et c’est une qualité importante en NBA, rare dans une jeune équipe mais les Cavaliers peuvent s’appuyer sur Evan Mobley, assez incroyable dans le domaine la nuit dernière.