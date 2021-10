Expulsé et gaspilleur de ballons, Russell Westbrook fait son mea culpa

Acclamé à l’annonce des cinq majeurs, Russell Westbrook a fini sa soirée (un tout petit peu) plus tôt que ses camarades. Expulsé pour une deuxième faute technique, l’ancienne idole du peuple d’Oklahoma a quitté les planches du PayCom Center sous les huées, défait après avoir laissé s’évaporer un avantage de 26 points.

Mais pour Russell Westbrook, c’était une question de principe. Quand Darius Bazley a piqué une ultime remise en jeu à quelques secondes de la fin du match pour aller placer un dunk, le vétéran était furax.

« Je suis de la vieille école. Quand des conneries de ce genre arrivent, je ne peux pas les laisser passer. Dans le basket, il y a certaines choses qu’il ne faut pas faire. Comme au baseball par exemple, on ne fait pas tourner la batte. Il y a certaines choses qui ne se font pas quand le match est déjà terminé. Je n’ai pas aimé ça. C’est aussi simple que ça. »

« C’est une défaite décevante mais une bonne leçon »

Auteur de son premier triple-double sous ses nouvelles couleurs, Russell Westbrook a été au four et au moulin avec 20 points, 14 rebonds et 13 passes. Mais il a aussi rempli la poubelle à lui seul avec 10 balles perdues (après en avoir cumulé 9 l’autre soir contre Memphis) et un petit 8/20 aux tirs (dont 2/8 à 3-points).

« C’est une défaite décevante mais une bonne leçon », ajoute Frank Vogel sur ESPN. « La saison NBA est longue et c’est une leçon pour notre groupe qu’il ne faut jamais enlever son pied de la pédale. Contre aucune équipe. »

Avec 30 points et 8 rebonds, Anthony Davis regrettait lui aussi la tournure prise par les événements, alors même que les Lakers maîtrisaient leur sujet si facilement en première mi-temps. L’intérieur All-Star a plaidé la faute professionnelle, ni plus ni moins.

« Ce n’est pas à cause de notre période d’adaptation. Pas ce match. Cette défaite est complètement de notre faute. Ce n’est pas un de ces matchs où on essaye de s’adapter les uns aux autres. Non, pas ce match-là. »

« Cette défaite est pour moi »

Mais Russell Westbrook aussi assume entièrement la responsabilité de cet échec. Jamais dans l’histoire des Lakers un avantage de 25 points ne s’était retourné contre eux pour se finir en défaite. Et le meneur a cumulé deux fois plus de balles perdues (6) que de passes (3) en deuxième mi-temps…

« Je dois prendre soin du ballon. Je me suis permis trop d’écarts, c’est de ma faute. Cette défaite est pour moi. Mais je vais corriger ça. Je le sais. Je dois simplifier les choses. Parce qu’on a besoin de ces possessions, surtout dans un match comme ça. »

Victorieux d’un match pas facile face aux Spurs en prolongation la veille, les Lakers avaient une occasion en or de capitaliser sur leur petite dynamique de deux victoires de rang. Mais, au lieu d’un troisième succès d’affilée, Los Angeles repart d’Oklahoma City avec un immense sentiment de gâchis.

« Ce n’est évidemment pas plaisant sur le moment de perdre un match comme ça. Mais en fin de compte, si on est poussé comme ça à chaque match, ça va nous rendre plus fort. C’est bon pour nous sur le long terme mais il faut pouvoir tenir le coup et trouver un moyen de gagner. »