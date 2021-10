Pronostics NBA | Misez sur Giannis Antetokounmpo face aux Wolves

Les Bucks reçoivent des Wolves qui défendent mieux, et qui voudront se jauger face aux champions NBA. Plus sûr de son tir, Giannis Antetokounmpo a déjà fait des dégâts, et face à une formation en manque d’un ailier et d’un ailier-fort de grande qualité, il pourrait faire très mal.

Giannis Antetokounmpo et Karl-Anthony Towns prennent 10 rebonds ou + chacun. Cote : 1.5.

Giannis Antetokounmpo et Karl-Anthony Towns réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 40 ou + chacun. Cote : 2.10.

Giannis Antetokounmpo marque 30 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.4.

