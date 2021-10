Le Thunder prolonge trois de ses jeunes, dont Aleksej Pokusevski

Sans trop de surprise, le Thunder a annoncé la prolongation de trois de ses jeunes, en activant leurs « team options », valables pour la saison prochaine.

Les joueurs en question ? Aleksej Pokusevski, Darius Bazley et Ty Jerome, qui seront tous sous contrat au moins jusqu’à l’été 2023, touchant respectivement 3.3, 4.3 et 4.2 millions de dollars en 2022/23.

Pour Aleksej Pokusevski et Darius Bazley, ce n’est pas une surprise quand on sait qu’ils font partie intégrante de la rotation de Mark Daigneault. Même si, contrairement à leur intéressante fin de campagne 2020/21, leur début d’exercice 2021/22 n’est pour le moment pas fameux, Aleksej Pokusevski tournant à 4.7 points, 3.7 rebonds et 2.0 passes de moyenne (à 38% aux tirs et 20% à 3-points), alors que Darius Bazley affiche des statistiques de 9.3 points, 6.7 rebonds et 2.0 passes par rencontre (à 31% aux tirs et 8% à 3-points).

Pour Ty Jerome, dont le temps de jeu se résume jusqu’à présent au « garbage time », c’est peut-être un peu plus surprenant. Mais le meneur a sans doute été sauvé par son intéressante fin de saison dernière, où il avait compilé 10.7 points et 3.6 passes par match (à 45% aux tirs et 42% à 3-points), entre les mois de mars et mai.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une franchise d’activer (ou non) une année de contrat de l’un de ses joueurs (la dernière, généralement), afin qu’il aille au bout de son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.