Pourquoi Denver rime avec turnover ?

L’avantage des victoires, c’est qu’elles effacent les petits défauts. Par exemple les ballons perdus à Denver. Avec 21 contre les Spurs, puis 17 contre les Suns, Nikola Jokic et ses coéquipiers affichaient un visage peu sûr. Néanmoins, ces deux rencontres avaient été remportées, donc l’essentiel était ailleurs.

Sauf que contre Cleveland, ce n’est pas passé et les 22 balles perdues sautent alors au visage. En trois matches, les Nuggets perdent une moyenne de 20.7 ballons et aucune équipe ne fait pire pour l’instant.

« Quand on joue de manière dangereuse, parfois, ça vous pique les fesses », rappelle Michael Malone au Denver Post. « Ce fut le cas ce lundi soir. »

Ce n’est pas Nikola Jokic qui va dire le contraire. Le MVP 2021 a perdu six ballons, et le premier après quelques secondes seulement. Sur une passe mal assurée, il a vu Lauri Markkanen intercepter la balle et lui monter dessus ensuite, avec un gros poster.

« Peut-être qu’on essaie de forcer les choses. Ça part d’une bonne intention, mais on doit être plus malin et juste dans nos choix »

En première mi-temps, Nikola Jokic va encore perdre des possessions, qui vont se transformer en paniers pour Kevin Love et sa bande. « C’est peut-être une réalité, oui », a-t-il réagi, sur la déclaration de son coach. « J’espère que ce n’est pas forcément une réalité de perdre 22 ballons. »

Surtout quand les Cavaliers les transforment en 32 points. La défense des Nuggets n’a pas toujours été tranchante, surtout en première période, avec des aides défensives souvent absentes. Sans oublier le faible 8/39 à 3-pts, qui n’a pas aidé non plus.

Mais pour le coach, le principal bémol de ce revers comme du début d’exercice dans son ensemble, ce sont bien les balles perdues.

« Je pense que celles qui sont les plus inquiétantes, lors du dernier match, ce sont celles qui arrivent après un stop en défense. Peut-être qu’on essaie de forcer les choses. Ça part d’une bonne intention, mais on doit être plus malin et juste dans nos choix. Plutôt que de chercher un trou de souris ou une passe rapide, jouons la possession tranquillement. »

Le « back-to-back » de ce soir contre Utah, une des meilleures défenses de la ligue depuis le début de la compétition, est parfait pour corriger ça.