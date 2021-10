Lonnie Walker IV ne pense pas à son contrat

Lonnie Walker IV sortait pourtant d’une troisième saison plutôt accomplie. Mais les Spurs ne lui ont pas proposé de prolongation de contrat durant l’été, ce qui fera de lui un « free agent » protégé l’été prochain.

L’intéressé assure que le contrecoup est rapidement passé, et qu’il préfère se concentrer sur son jeu pour prouver à sa franchise qu’il mérite bel et bien sa place à San Antonio.

« Je ne m’inquiète pas du contrat. Grâce à la volonté de Dieu, j’ai un bon karma, une bonne énergie autour de moi. Les choses vont se dérouler comme elles le doivent », a-t-il déclaré avant d’aborder cette nouvelle saison avec les Spurs. « Je pense que je suis plus enthousiaste, plus affamé. Je suis plus affamé que jamais. J’essaie de rester actif offensivement et défensivement et de faire ce que Pop veut que je fasse ».

Pour l’instant, la méthode a plutôt bien fonctionné puisque Lonnie Walker IV a rendu deux matchs à 17 points et une production globale plutôt intéressante. L’arrière peut aussi prendre exemple sur Jakob Poeltl, le pivot autrichien ayant vécu la même situation en 2019 avant de finalement être prolongé en novembre 2020 avec un contrat de 27 millions de dollars sur trois ans. Reste maintenant à continuer sa progresser, en gardant « la bonne attitude » comme il l’a affichée depuis le premier jour d’après son coéquipier Derrick White.

« J’ai sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d’efforts, beaucoup de choses cette intersaison pour être prêt à jouer cette saison. Je suis très confiant. Je vais continuer à m’améliorer avec mon rythme et ma confiance. Je suis tout simplement prêt », a ainsi conclu Lonnie Walker IV.