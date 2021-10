Killian Hayes : « Ces deux derniers matchs ont été difficiles mais j’essaye de garder la tête haute »

Il n’avait inscrit qu’un panier sur ses deux premiers matchs, mais hier soir, Killian Hayes a trouvé un peu de rythme.

Avec 9 de ses 12 points en deuxième quart-temps face aux Hawks, le meneur tricolore a non seulement brisé la glace au-delà de l’arc, mais il a surtout été plus agressif, même s’il a encore été maladroit dans ses « floaters ».

« Il faut continuer à jouer, jouer avec confiance et jouer au sein des systèmes », explique-t-il dans le Detroit News. « Je garde toujours la tête haute. Ces deux derniers matchs ont été difficiles mais j’essaye de garder la tête haute et je continue à avancer. »

« Si ça ne rentre pas maintenant, ça rentrera au prochain match »

Au cœur d’un bon passage des Pistons avant la mi-temps, Killian Hayes n’a par contre rien pu faire, comme tous ses coéquipiers, face à la rafale des Hawks au retour des vestiaires. Derrière Trae Young et John Collins, qui s’est envolé pour postériser le pauvre Kelly Olynyk, Atlanta a fait le break pour de bon en deuxième mi-temps, démontrant encore la différence entre une équipe en apprentissage et une autre en pleine maîtrise.

« Quand ils ont l’occasion de courir, il faut les arrêter direct, sinon, ils vont continuer à attaquer. Ils ont enchaîné un 13-0 et c’est difficile de revenir après« , soufflait Killian Hayes après coup. « On a confiance les uns en les autres et j’ai confiance en tout le monde pour renter des tirs. Si je fais une passe, j’ai confiance en mon coéquipier pour rentrer le tir. Si ça ne rentre pas maintenant, ça rentrera au prochain match. »

En grande difficulté sur ses deux premières sorties à 1/11 aux tirs en cumulé, mais encore plus par sa timidité et son appréhension du moindre contact dans la peinture, Killian Hayes a retrouvé quelques bonnes sensations.

S’il ne termine qu’à 3 passes décisives au final, ce n’est pas faute d’avoir bien distribué le cuir. Il aurait simplement fallu que ses coéquipiers mettent dedans…

« J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot pour gérer le rythme du match et pousser le ballon. Il a été incisif dans sa création et dans ses prises de décisions. Ce qui, je pense, l’a aidé à rentrer ses tirs. Il a été tranchant, il a été équilibré », a estimé Dwane Casey sur le site officiel des Pistons. « Je ne suis pas inquiet par l’adresse de Killian. Je suis plus focalisé sur sa gestion de l’équipe. Et il a fait du bon boulot en tant que meneur de jeu. L’adresse viendra. »

« Lui mettre des coups de pieds aux fesses tout en le prenant dans nos bras dans le même temps »

Sans aucune balle perdue, Killian Hayes a été relativement propre, même s’il termine tout de même à un petit 4/11 aux tirs, qui traduit encore sa difficulté à finir au contact, près du cercle. Mais, plus entreprenant, l’ancien de Cholet et d’Ulm a réussi à prendre quelques intervalles pour créer des décalages et des tirs ouverts pour ses camarades.

« Ça nous aide énormément », ajoute Josh Jackson. « La défense doit évidemment se resserrer sur les gars qui attaquent la peinture et on a réussi à rentrer à l’intérieur, ce qui ouvre des positions pour nos shooteurs. On n’a pas réussi à rentrer nos tirs sur ce match, mais on a obtenu les positions qu’on voulait. »

On le sait, la saison rookie de Killian Hayes n’a pas été facile entre sa blessure très tôt dans l’année, un calendrier très resserré, très peu de temps de préparation et un enchaînement infernal des matchs. Cette saison, il est clairement attendu au tournant car ces facteurs-là ont plus ou moins été éliminés. Mais la patience est encore de mise dans le Michigan…

« On savait qu’il aurait des difficultés mais il est jeune », conclut Dwane Casey. « On n’a pas de baguette magique pour faire que nos meneurs arrivent à faire ci ou ça. Il y a des marches à gravir et notre boulot, c’est de continuer à le pousser et à le soutenir, à lui mettre des coups de pieds aux fesses tout en le prenant dans nos bras dans le même temps. »