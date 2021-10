Jamahl Mosley engrange sa première victoire en tant que « head coach »

En pleine reconstruction, le Magic a frappé un grand coup à New York. Car, deux soirs après en avoir pris 25 dans la musette à la maison, la jeune troupe d’Orlando s’est rebellée pour aller s’imposer dans l’antre des Knicks.

Après avoir démarré sa saison par deux lourdes défaites, ce succès à l’extérieur soulage évidemment le Magic, et encore plus son coach qui ouvre son compteur personnel en tant qu’entraîneur en chef.

Héros du match avec une prestation de niveau All-Star, dans la salle qui a vu son père faire ses débuts en NBA, Cole Anthony a ainsi été magistral avec 29 points, 16 rebonds et 8 passes décisives (pour 45 d’évaluation).

« Ils ont tous tiré dans le même sens, ils étaient bien liés »

« Je suis très content de pouvoir revenir ici, avec un paquet d’amis et de membres de ma famille qui étaient au match. Je regardais à droite à gauche dans les tribunes et je reconnaissais de plus en plus de monde. Mais bravo à Mos, je suis content d’avoir pu participer à sa première victoire. »

L’ancien assistant des Mavericks a évidemment félicité ses troupes pour ce succès d’estime face au 4e de l’Est l’an passé. La saison débute mais cette performance au Garden peut servir de match référence pour la suite.

« Ils ont tous tiré dans le même sens, ils étaient bien liés », a réagi Jamahl Mosley dans l’Orlando Sentinel. « Ils se sont bien battus et ont bien rebondi après le match précédent. Je suis content pour eux. »

Accroché de bout en bout, c’est seulement en dernier quart que ce match a penché en faveur des visiteurs. Grâce à Terrence Ross, le shooteur vétéran du Magic, qui n’avait pas marqué avant le quatrième quart et qui a fait honneur à son surnom, « la torche humaine », en prenant feu pour 22 points dans les 12 dernières minutes.

« C’est un premier pas dans la bonne direction »

« C’est un premier pas dans la bonne direction », confirme le joueur. « Ça va être un long périple donc j’essaye juste de finir fort et aider les gars à progresser, à apprendre, tout en essayant de gagner des matchs en chemin. »

Ayant présenté le plus jeune cinq de l’histoire de la Ligue (à 21 ans et 213 jours de moyenne) pour la soirée d’ouverture de la saison, le Magic l’a pour le moment conservé intact. Derrière le rookie Jalen Suggs, mais aussi Franz Wagner ou encore Mo Bamba et Wendell Carter Jr, Orlando a tout un tas de jeunes joueurs qui ne demandent qu’à exprimer leur talent. Encore faut-il garder un peu d’ordre et de discipline.

C’est ce que veut instiller Jamahl Mosley chez ses jeunes pousses. A commencer par ce « back-to-back » qui les attend dès cette nuit à Miami. Un vrai test après leur victoire de prestige au Madison Square Garden.

« Durant la présaison, on avait fait quelques scénarios où on se préparait à cette situation. On poussait les gars un peu plus à l’entraînement afin qu’ils comprennent ce que ça sera de jouer en back-to-back. Les gars y ont été préparés. Ils savent les minutes qu’ils vont jouer et ce qu’ils doivent faire pendant leurs minutes. C’est clairement une opportunité pour ces jeunes joueurs de faire l’expérience de ces matchs face à des équipes de haut niveau et qui jouent physique. »

« On n’était pas agressif pour aller scorer mais agressif pour créer quelque chose les uns pour les autres »

Pour enchaîner les Knicks et le Heat, le Magic va devoir garder cette même philosophie collective et altruiste qui lui a permis de terminer avec six joueurs à 10 points ou plus à New York hier soir. Cole Anthony s’est fait le porte-voix de cette méthode Mosley qui commence à infuser auprès de la jeune troupe floridienne.

« Dès le début du match, on est arrivé avec un état d’esprit différent. On est arrivé très agressif. Et on n’était pas agressif pour aller scorer mais agressif pour créer quelque chose les uns pour les autres. C’est ce que Mose nous a rabâché, surtout après notre dernière défaite face aux Knicks. Au lieu de faire un bon quart-temps, on voulait enchaîner quatre bons quart-temps. C’est ce qu’on a réussi à faire [hier] soir. On a réussi à empocher une grosse victoire face à une bonne équipe dans un environnement hostile. »

Comme on dit souvent en NBA cependant, la saison régulière n’est pas un sprint, mais bien un marathon. Cette joie de la victoire doit être de courte durée car le Heat de Jimmy Butler et Bam Adebayo attend.

« Ce que j’ai toujours dit de cette équipe, de ce vestiaire et de ces gars, c’est qu’ils tirent tous dans le même sens » conclut Jamahl Mosley. « Je suis entièrement focalisé sur les gars dans ce vestiaire afin de les aider à grandir en les mettant sur le terrain et en les aidant à tirer le meilleur de leur opportunité actuelle. »