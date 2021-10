Nouveau record pour une paire de chaussures portée par Michael Jordan : 1,5 million de dollars

Nouveau record pour Michael Jordan aux enchères. Une paire de chaussures portée par l’ancienne gloire des Bulls s’est arrachée récemment pour 1 472 000 dollars !

Cette paire de Nike blanche et rouge fut portée par Michael Jordan en novembre 1984, lors de la cinquième rencontre de sa saison rookie contre Denver, et vient d’être vendue à Las Vegas.

Elle devient la « plus chère jamais vendue » selon Sotheby’s, qui a organisé la vente, dépassant largement les précédents records de l’année dernière. La première paire d’Air Jordan portée par le sextuple champion avait notamment été cédée pour 560 000 dollars.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan’s regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML

— Sotheby’s (@Sothebys) October 24, 2021