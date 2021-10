Le retour de la T-Mac 3

C’était en 2004, Tracy McGrady s’apprêtait à mettre un terme à son aventure à Orlando pour rejoindre Houston, avec sans doute une paire de T-Mac 3 en bonne place dans ses bagages. Dix-sept ans plus tard, adidas va faire un clin d’œil à cette chaussure signature historique.

On retrouve le même design, principalement blanc sur la tige et avec un motif futuriste sur la partie intérieure. La languette, l’intérieur du col et la semelle extérieure ressortent en noir, avec le logo adidas en rouge sur le haut de la languette.

La T-Mac 3 « Lesson » est annoncée pour le 1er novembre, au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)

