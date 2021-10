Paul George compare Ja Morant au Derrick Rose de 2011

Sur la lancée de son premier match tonitruant, Ja Morant a frappé fort cette nuit, signant 28 points et 8 passes décisives dans la victoire 120-114 de Memphis sur le parquet des Clippers.

Le meneur a brillé dans son style aérien, insaisissable, avec cette capacité à finir près du cercle qu’il a notamment réussi à exploiter dans le troisième quart-temps. Ja Morant a en effet aligné trois paniers dans la peinture afin de mieux attirer la défense adverse et servir Steven Adams pour un panier tout cuit sur la possession suivante. En fin de période, il a de nouveau pris le meilleur devant Isaiah Hartenstein pour finir au lay-up, main gauche.

Il y a dix ans, le cauchemar de Paul George

Auteur de 41 points, Paul George a comparé le style de Ja Morant à celui de Derrick Rose lors de son année MVP, en 2010/11. L’ailier des Clippers sait de quoi il parle puisqu’il avait croisé la route de D-Rose au premier tour des playoffs 2011 avec Indiana lors de sa saison rookie (défaite 4-1).

Le meneur des Bulls avait tourné à plus de 27 points, 4 rebonds, 6 passes et 2 interceptions de moyenne sur la série.

« On sait dans quelle direction il veut aller. Il veut aller à gauche, on le sait, mais il est juste tellement bon et rapide, qu’il y arrive toujours. Il est juste explosif, il électrise », a déclaré Paul George. « Je le comparerais à D-Rose. J’ai défendu sur lui lors de mon année de rookie, la série Indy-Chicago, et défendre sur Ja est très similaire à ce que c’était de défendre sur D-Rose. C’était juste sa rapidité et sa capacité à changer de direction, à bouger son corps dans les airs. Il nous a rendu la tâche difficile. Il a mis beaucoup de pression sur nous ».

Leader par l’exemple

Moins présent au scoring dans le dernier acte, Ja Morant a su assurer la victoire aux siens sur un dernier éclair.

Après un ultime drive conclu main gauche, le meneur a eu la lucidité nécessaire afin de trouver Jaren Jackson Jr. pour le 3-points de la gagne. Taylor Jenkins a ainsi tenu à mettre une autre qualité en avant que l’on retrouve aussi chez Derrick Rose, sa passion pour le jeu et sa volonté de toujours progresser.

« C’est l’un des meilleurs étudiants du jeu. Il regarde une tonne de basket, il réfléchit beaucoup à la façon dont il peut être meilleur. C’est un leader par l’exemple », a souligné le coach des Grizzlies. « Il organise tout en attaque, place ses coéquipiers… On interagit sur pas mal de choses durant le match, selon ce que les Clippers lui proposaient. Il s’assure que les cinq joueurs soient à la page. Il communique aussi en défense, sur les matchs-ups ou les couvertures (…). Le fait qu’il soit si investi, dans la façon dont il peut aider l’équipe à gagner, ce que le match va lui demander de faire, et comment il va devoir mettre ses coéquipiers sur la même longueur d’onde pour nous offrir les meilleurs chances, c’est pour moi un point sur lequel il a régulièrement progressé, d’année en année ».

Prochain duel mercredi pour les Grizzlies de Ja Morant, qui se déplaceront chez les Blazers de Damian Lillard.