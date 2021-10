DeMar DeRozan et Lonzo Ball ont brillé face à Detroit. Le premier est au sommet du classement avec un gros dunk et le second s’illustre en défense, avec un superbe contre.

Mais la star de ce Top 10 de samedi soir, c’est bien l’équipe de Toronto. Au contre ou avec une passe entre les jambes de Kristaps Porzingis, sans oublier un dunk de O.G. Anunoby et un alley-oop, les Raptors étaient partout, malgré une défaite contre Dallas.