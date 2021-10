Les Knicks comme chez eux à Orlando

A l’instar de la Juventus Turin en Italie, les Knicks ont une « fanbase » qui dépasse largement les limites de l’Hudson et on a pu le constater cette nuit du côté d’Orlando. Alors que la rencontre était marquée par le retour d’Evan Fournier, le public était en partie composé de fans des Knicks, et vu la tournure des événements, ils ont fait beaucoup de bruit avec des « Let’s Go Knicks » qui ont rythmé la première mi-temps, mais aussi une ovation monstre pour Derrick Rose.

« C’est ce qui est génial d’être chez les Knicks » reconnaît Tom Thibodeau. « Dans chaque ville où on passe, on ressent ce soutien. Notre équipe est très reconnaissante d’avoir ce soutien. Nous voulons leur donner quelque chose dont ils peuvent être fiers. Nous voulons jouer aussi intelligemment que possible et aussi soudé que possible. Les fans de New York apprécient ce style. »

« Les fans des Knicks sont les meilleurs de la NBA »

Ancien de la saison Magic, Fournier confirme qu’il détestait affronter les Knicks en raison de ce soutien. « Ce soir, on a joué à domicile. J’insiste vraiment ! J’ai joué dans cette salle, beaucoup beaucoup de fois, et j’ai eu l’impression d’être à domicile ce soir. C’est vraiment ce que j’ai ressenti ».

Même impression chez Immanuel Quickley à qui ça a rappelé quelques souvenirs universitaires. « C’est génial, et quelque part, ça me rappelle quand je jouais avec Kentucky. Les fans voyageaient. Les fans des Knicks sont les meilleurs de la NBA, et c’est génial d’avoir l’avantage du terrain, et j’ai le sentiment qu’on a un peu cette sensation quand on joue à l’extérieur. »

En cadeau, ces supporters des Knicks sont repartis avec un record de franchise : 24 réussites à 3-points.