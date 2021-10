Pronostics NBA | Misez sur le choc Lakers – Suns

Les Lakers et les Suns ont débuté la saison par une défaite, et ce choc sera évidemment très attendu. D’autant que les Suns avaient sorti les Lakers lors des derniers playoffs. Pour Money Time, on peut s’attendre au réveil de Russell Westbrook.

LeBron James et Russell Westbrook réussissent 15 passes ou + en cumulé. Cote : 2.0.

LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook prennent 25 rebonds ou + en cumulé. Cote : 1.90.

LeBron James, Anthony Davis et Devin Booker marquent 20 points ou + chacun. Cote : 1.80.

