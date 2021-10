Les Lakers cherchent des solutions pour mieux utiliser Russell Westbrook

Ce n’était qu’un premier match mais la prestation de Russell Westbrook face aux Warriors était plutôt inquiétante. Peu concerné en défense, l’ancien marsupilami du Thunder s’est retrouvé à jouer deuxième arrière, dans un rôle où il est peu efficace. Avant sa deuxième sortie, ce soir, face aux Suns, Frank Vogel l’a défendu, et il a même fait son propre mea culpa en tentant d’endosser la responsabilité de cette première sortie ratée.

« Westbrook a très bien joué » lâche sans blaguer le coach. « On ne l’a pas assez impliqué, et c’est de ma faute. On continue d’étudier les situations pour qu’il soit plus utile, tout en n’enlevant rien à Anthony Davis et LeBron James. Ces deux-là vont évidemment bien tourner, mais je n’ai pas assez bien fait mon travail pour impliquer Russ, et c’est facile à corriger. On est familier avec ce genre de choses, et on va s’en occuper au quotidien. »

Pour Anthony Davis, son nouveau coéquipier doit simplement se comporter comme à l’entraînement.

« Il était lui-même, comme personne et comme joueur sur le terrain. Il a réussi quelques-uns de ses moves, comme des tirs au poste haut. Ces dribbles quand il se retourne pour scorer ou ses « pull-up » jumper avec la planche. Il a mal parlé à tout le monde. Il était normal, et c’est bien de voir ça. Il a eu une journée de repos pour prendre du recul, passer à autre chose, et oublier tout ça. Il est revenu à l’entraînement, et il était à nouveau lui-même. J’espère qu’il nous guidera demain (vendredi) et qu’il pourra être Russell Westbrook. »

Pour Anthony Davis, Russell Westbrook n’est pas un nouveau joueur comme les autres. Même s’ils ont déjà joué ensemble aux Jeux olympiques ou au All-Star Game, c’est différent dans un tel contexte.

« Nous le connaissons comme personne, comme ami, comme frère » poursuit l’intérieur All-Star. « Nous avons joué dans l’équipe olympique, mais évidemment, c’est totalement différent. Les All-Star Game, c’est totalement différent. Jouer une saison avec lui, c’est une première pour LeBron et moi. Il faut du temps pour trouver des solutions, et c’est ce dont il a besoin pour redevenir le joueur qu’il est, pour qu’on trouve les systèmes qui lui permettent de dérouler ou de faire ce qu’il aime. Il n’a joué que trois matchs de présaison, LeBron aussi et donc le rythme est encore en train de se mettre en place – pour nous trois. Nous allons donc nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de l’aider à accélérer ce processus pour qu’il soit opérationnel. »