LeBron James : « J’ai dit à Russell de rentrer chez lui et de regarder une comédie »

Quand Frank Vogel l’a remplacé par Avery Bradley dans le 4e quart-temps, on s’est dit que c’était le parfait résumé de la soirée. Pour sauver la partie, le coach des Lakers a préféré envoyer au front un arrière défenseur, arrivé la veille, et rappeler sur le banc la principale recrue de l’été.

La raison est simple : Russell Westbrook a joué à l’envers toute la soirée. Son +/- résume bien son influence sur le jeu : -23 en 35 minutes. Le tout pour terminer à 8 points, 5 rebonds, 4 passes à 4 sur 13 aux tirs dans la défaite face aux Warriors. Et pour ne rien arranger, le fameux « body language » n’était clairement pas rassurant.

« Pour lui, plus que n’importe qui, il y aura une période d’ajustement » rappelle Frank Vogel. « Il arrive dans notre culture, notre système… Il est nouveau et il doit trouver sa voie. C’est difficile quand on a eu l’habitude la plupart du temps d’avoir la balle en main, d’être capable d’être au soutien de joueurs comme LeBron et AD. C’est juste un peu différent pour lui. Mais il sera un très bon joueur pour nous, mais il y aura une période d’ajustement. »

Frank Vogel n’est pas exempt de tout reproche puisqu’il propose des systèmes avec Russell Westbrook qui se transforme en arrière-shooteur. Même si Derrick Rose prouve qu’on peut se métamorphoser, ce n’est pas à 33 ans que l’ancien MVP se transformera en shooteur. « Je vais trouver une solution. C’est aussi simple que ça » a répondu Russell Westbrook aux journalistes.

Pour LeBron James, son nouveau coéquipier se met trop de pression, et il est trop exigeant avec lui-même.

« J’ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie » plaisante la superstar des Lakers. « ‘Souris, et ne sois pas aussi dur avec toi-même’. Ce n’est qu’un match. Je ne veux pas qu’il soit si dur envers lui-même. C’était la seule chose que j’espérais lui faire comprendre, qu’il ne soit pas si dur envers lui-même. Qu’il rentre chez lui, qu’il regarde ses trois bébés. Ils sont peut-être endormis, mais ils lui donneront le sourire. Il a une femme et une famille magnifiques. Donc, au final, on rentre chez soi, et on se dit que ce n’est pas si grave. »

Même discours chez Anthony Davis qui rappelle qu’il est passé par là. Lui aussi avait loupé ses débuts aux Lakers.

« La première fois, je m’étais assis à côté de LB. Il m’avait regardé et m’avait dit : ‘Ça va aller, c’était le premier match' », se souvient Anthony Davis. « Il se marre. Il plaisante au téléphone. Et je me suis dit : ‘Pourquoi je me prends la tête alors ?’. Et j’ai suivi le mouvement. Et c’est la même chose avec Russ. Et je lui ai dit la même chose. ‘J’étais comme toi’. Nous lui avons dit des bricoles, et il a souri. Je m’attends à ce qu’il soit meilleur vendredi. »

Ce sera face aux Suns, pour un choc de la conférence Ouest. Face à Russell Westbrook, un certain Chris Paul…