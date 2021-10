Audiences TV | Résultat moyen pour la soirée d’ouverture

Deux ans après, puisque la saison 2020/2021 avait commencé en décembre, la NBA retrouvait son calendrier habituel, avec une soirée d’ouverture programmée en octobre. Les audiences ont-elle suivi ? Pas totalement d’après les chiffres de Sports Media Watch.

Le premier match de cette « opening night », entre Milwaukee et Brooklyn, a réuni 2.16 millions de téléspectateurs, soit une chute de 20 % par rapport au Brooklyn – Golden State de la saison passée (2.70 millions), et de 4 % face au Toronto – New Orleans de 2019 (2.25 millions). C’est tout simplement le match d’ouverture le moins suivi depuis 2007 et un Lakers – Rockets.

Heureusement, le Lakers – Warriors de deuxième partie de soirée a sauvé les meubles avec 3.39 millions de personnes devant TNT. C’est 10 % de plus que le Clippers – Lakers de 2020 (3.08 millions), mais toujours moins qu’en 2019 où la même affiche, entre les deux équipes de Los Angeles, avait attiré 3.58 millions de spectateurs devant les écrans.

Ça reste néanmoins toujours la deuxième meilleure audience d’une soirée d’ouverture des quatre dernières saisons, derrière ce fameux Lakers – Clippers de 2019.