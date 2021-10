Grant Hill séduit par Cade Cunningham

La dernière fois que les Pistons ont eu le rookie de l’année dans leur rang, c’était en 1995 avec Grant Hill. Cade Cunningham, premier choix de Draft en 2021, n’était pas né et allait voir le jour seulement six ans après.

C’est dire si la nouvelle star de Detroit pourrait marquer l’histoire de la franchise en étant sacré meilleur débutant à l’issue de la saison 2021/22. Même si, pour le moment, il faudra encore attendre avant de le voir sur les parquets puisqu’il est forfait (touché à la cheville) pour le premier match, ce mercredi soir, contre Chicago…

Pour Grant Hill, qui a fait les belles heures des Pistons dans la seconde moitié des années 1990, l’ancien Cowboy d’Oklahoma State a toutes les qualités pour briller dès cette saison.

« Je le connais depuis un moment car j’allais le voir au lycée, à Montverde en Floride », explique Grant Hill à The Undefeated. « Il n’est pas un extérieur traditionnel, mais il peut jouer meneur de jeu. Il peut marquer et il coche toutes les cases. Il a plusieurs armes dans son répertoire. Il n’a pas besoin d’arriver et de dominer en marquant beaucoup de points. Il peut être lui-même avec des Jerami Grant et Saddiq Bey autour de lui et faire progresser collectivement le groupe. »

« Il est probablement plus mature que moi à son âge. Il shoote mieux que moi aussi »

L’ancien All-Star se reconnaît-il dans ce jeune talent ?

« Il est probablement plus mature que moi à son âge. Il shoote mieux que moi aussi, mais j’étais peut-être plus athlétique. Après, je n’aime pas quand les gens me comparent à d’autres. C’est un talent spécial, un joueur unique et il trouvera sa voie, et sera ainsi apprécié pour ça. Je suis flatté, mais il est Cade Cunningham. Il va avoir l’opportunité de se montrer et ce sera agréable à observer. »

Quels conseils Grant Hill peut-il offrir à Cade Cunningham pour s’intégrer à Detroit et pourquoi pas l’imiter en inscrivant son nom au palmarès des rookies de l’année et des All-Stars de la franchise du Michigan ?

« Je ne sais pas si mes conseils seront nécessaires, mais qu’il joue dur. Il est dans une ville qui aime les efforts, et je pense qu’il est comme ça. C’est son ADN. Jouer dur à chaque fois qu’on est sur le parquet. Il faut aimer cette ville, ce qu’il fait déjà. Il la comprend et je pense que les habitants vont l’aimer. »