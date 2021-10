Le duo Nwora-Allen n’a pas froid aux yeux

Déjà aperçu la saison passée pour son année rookie, mais aussi surtout aux Jeux olympiques avec le Nigeria, Jordan Nwora est un scoreur. C’est le joker idéal, capable de prendre feu sur de courtes séquences, dans la lignée d’un TJ Warren. Avec lui, ça passe ou ça casse, et cette nuit, face aux Nets, il a fait beaucoup de bien avec ses 15 points en 27 minutes, mais aussi ses 6 rebonds, et bien sûr ce contre énorme, à deux mains, sur Kevin Durant.

« J’ai vu qu’il avait un pas d’avance sur Giannis, et pendant une seconde, je me suis dit que j’allais m’en prendre une en pleine face » raconte-t-il. « J’ai juste eu le temps d’aller au contre. Pendant une fraction de seconde, je me suis dit que c’était trop tard… Il fallait que je saute, et cela fait partie de ces petits détails d’un match. Si je m’en prends une, je m’en prends une… Il s’agit de réaliser les actions qui permettent à l’équipe de gagner un match. »

Dans une équipe qui doit composer sans Donte DiVincenzo, Jordan Nwora apporte du punch en attaque mais aussi de la mobilité, et de l’envergure en défense. C’est un profil qui soulage les Bucks quand Giannis Antetokounmpo se repose car les Bucks peuvent continuer de courir, et de tendre leur toile en défense.

« Tout le monde sait que je peux scorer, mais je dois aussi faire les petites choses utiles pour gagner » répète-t-il, avant de revenir sur l’ambiance. « Faire ça en saison régulière, à domicile, avec notre public, c’est vraiment différent. Il y a eu des moments où je me suis dit : « J’y suis vraiment. »

Un Allen passeur et intercepteur

En attaque, l’ancien pensionnaire de Louisville a fait apprécier la pureté de son shoot sur deux services de Grayson Allen sur transition, mais aussi ses qualités sur un-contre-un pour marquer au buzzer des 24 secondes dans le 3e quart-temps. Quant à son contre sur Kevin Durant, réalisé dans le dernier quart-temps, il sera transformé de l’autre côté du terrain en 3-points par Grayson Allen, un autre élément qui n’a pas froid aux yeux.

Arrivé en toute discrétion cet été, l’ancien Grizzly a déjà été prolongé, et cette nuit, il était carrément titulaire. Et il a fait du Allen avec de l’énergie, de l’enthousiasme, des interceptions dans les mains de James Harden, mais aussi de la création et des prises de risque en attaque. Un profil qu’apprécie tout particulièrement Mike Budenholzer.

« Il crée de l’espace pour nous, et c’est une telle menace derrière la ligne » rappelle le coach de Milwaukee. « Mais j’ai trouvé que l’une de ses actions les plus importantes était sa défense au poste bas en un-contre-un. Il a dévié la balle, récupéré le ballon qui trainait, et l’a donné à Jordan pour un 3-points ouvert. Il termine avec six passes, il a servi Brook pour le dunk. C’est un compétiteur. Il veut gagner. Son adresse n’était pas au rendez-vous, mais il fait d’autres choses pour aider à gagner. »

Prochain match face au Heat, une équipe qui exige de sortir à nouveau le bleu de chauffe.