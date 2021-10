Dans les coulisses de l’épopée des Hawks en playoffs

Les Hawks ont dévoilé une partie de leur intimité dans la mini-série intitulée « All Access ». Celle-ci a permis de voir des images inédites de la campagne de playoffs 2021 de la franchise de Georgie, que ce soit les discours clés de Nate McMillan dans le vestiaires, les mots employés par chacun dans le tunnel avant chaque rencontre, ainsi que des images de matchs filmées au bord du terrain.

« Notre équipe de Hawks Studios s’est retrouvée au milieu de l’une des meilleures histoires de la NBA. Nous avons eu la chance d’avoir un accès incroyable et avons enregistré un trésor d’images inédites. Nous sommes fiers de montrer à nos fans la véritable richesse et l’émotion de ce groupe unique et la remarquable aventure en playoffs qui a captivé tant de personnes », a déclaré Matt Bunting, premier vice-président et directeur exécutif de Hawks Studios, qui gère la communication de la franchise.

On se rend ainsi compte de l’adversité que les Hawks ont dû combattre dans une enceinte comme le Madison Square Garden où l’expression « seuls contre tous » prend tout son sens. C’est en effet la particularité de ces playoffs pendant lesquels une équipe, emmenée par « Ice » Trae Young, s’est révélée : Atlanta a passé deux tours sans l’avantage du terrain avant de tomber face aux Bucks.

Au-delà du talent pur de son équipe, Atlanta a aussi réussi ce parcours grâce à son unité et sa cohésion, deux valeurs qu’on retrouve également dans chaque épisode de la mini-série, dont le troisième épisode a été posté aujourd’hui sur la chaîne Youtube des Hawks.