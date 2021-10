Kira Lewis Jr. se sent prêt à passer un cap pour sa deuxième année chez les Pelicans

Kira Lewis Jr. aura connu une saison rookie en deux temps bien distincts. Il y a eu un avant et un après All-Star Break. Son temps de jeu a en effet triplé après la pause, le rookie accumulant 632 de ses 904 minutes en fin de saison. Auteur d’une présaison dans la lignée de sa fin de saison dernière, avec 7 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne, le meneur est impatient de retrouver les parquets pour sa deuxième rentrée NBA.

« J’ai hâte de reprendre », annonce-t-il sur le site officiel des Pelicans. « Je me sens mieux préparé pour jouer cette saison. Le jeu s’est ralenti. Je suis prêt à reprendre et à faire un grand bond en avant, pour aider mes coéquipiers le plus possible et faire les playoffs. »

Ambitieux, Kira Lewis Jr. a travaillé son physique (léger) durant l’intersaison mais son équipe de La Nouvelle-Orléans va devoir cravacher pour bien démarrer sa saison, alors que son meilleur joueur, Zion Williamson, n’a pas encore repris. Pour le sophomore, il s’agit surtout de confirmer sous la houlette de Willie Green, le nouveau coach.

« En défense, j’ai travaillé sur mon état d’esprit et toujours rester agressif. En attaque, il s’agissait d’exercices pour aller dans la peinture, changer de rythme sur mon dribble et du shoot. »

« Il choisit mieux ses moments pour aller vite ou aller plus lentement »

Véritable dragster des parquets, l’ancien d’Alabama a laissé son contingent d’adversaires dans la poussière la saison dernière mais Willie Green veut qu’il apprenne aussi à jouer lentement. À vrai dire, il veut que son jeune meneur apprenne les nuances du jeu et les changements de rythme, encore plus dévastateurs quand ils sont bien maîtrisés.

« Kira a fait du bon boulot. Il joue en arrivant lancé, avec beaucoup de confiance car il est devenu plus costaud. On sait tous qu’il est très rapide et c’est ce dont on lui a parlé, de continuer à utiliser sa vitesse. Maintenant, il choisit mieux ses moments pour aller vite ou lentement. C’est ce qu’on attend de lui, qu’il continue à progresser. »

Encore listé à 77 kg pour 1m85, Kira Lewis Jr. est un poids plume dans le monde des golgoths de la NBA. Mais le Pelican se dit plus fort, plus costaud, plus résistant pour sa deuxième année.

« Je vois clairement une différence entre ma première et ma deuxième année », conclut-il ainsi. « L’année dernière, les gars pouvaient me bousculer et me faire sortir de ma trajectoire. Maintenant, je peux mieux résister aux contacts. Et défensivement, je peux encaisser un choc et garder mon équilibre. Le défenseur qui me voit arriver plus costaud, ça sera peut-être plus intimidant pour lui que ça l’était l’an passé. »