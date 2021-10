Derrick Rose imagine Mitchell Robinson devenir meilleur défenseur de l’année

Les trophées individuels, Derrick Rose les a connus. À 33 ans, l’ancien rookie de l’année et surtout MVP de la ligue ne court plus après depuis des années. Même si son nom émerge comme candidat naturel pour le titre de 6e homme de l’année, le vétéran observe aujourd’hui avec recul les jeunes espoirs NBA, y compris ses coéquipiers aux Knicks.

Pour l’un de ceux-là, Mitchell Robinson, D-Rose vise très haut. « J’ai joué avec des gars qui ont gagné le trophée de défenseur de l’année », rappelle le meneur, en référence à Joakim Noah avec lequel il a joué à Chicago. « Et j’ai le sentiment que Mitch a la capacité, une fois en bonne santé, de gagner ce trophée un jour. »

En plus de sa taille (2m13) et de ses qualités athlétiques, le pivot des Knicks a déjà quelques arguments en sa faveur pour viser ce titre dans les années à venir. À commencer par sa force dissuasive dans la raquette, matérialisée par plus de 2 contres de moyenne depuis son arrivée dans la ligue.

Une présence dont les Knicks ont dû se passer pour une bonne partie de la saison passée et pendant les playoffs en raison de ses soucis de santé. Alors que son pivot vient tout juste de revenir, Derrick Rose est persuadé qu’il aurait fait du bien face aux Hawks et leur aspirateur à rebonds, Clint Capela.

Au-delà de son impact défensif, le meneur assure que jeune coéquipier a des axes de progression, notamment dans la pose d’écrans. « S’assurer qu’il percute les autres, genre basket à l’ancienne », développe Derrick Rose, convaincu que les arrières adverses se fatiguent nécessairement face à un géant comme Mitchell Robinson.

Ce dernier n’est pas le seul jeune titulaire des Knicks attendu en défense par le joueur le plus expérimenté de l’équipe (avec Taj Gibson). Selon Derrick Rose, RJ Barrett devra également relever ce défi, surtout avec le départ de Reggie Bullock. « Cela rappelle la vieille école où il ne peut faire l’impasse sur aucun duel. Il doit faire face à ce duel mais aussi produire de l’autre côté du terrain », juge le vétéran.

« Cela fera de lui un meilleur joueur et il est prêt à relever ce défi », poursuit Derrick Rose. « Il a des objectifs de dingue, c’est génial de voir un jeune joueur être aussi confiant dans son jeu. Il peut être aussi bon qu’il le veut. Il faut juste qu’il travaille comme il le fait, que l’équipe croie en lui et qu’il soit efficace. »