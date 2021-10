Le retour de Mitchell Robinson tombe à pic pour New York

Si les Knicks ont bouclé leur présaison invaincus, grâce à une quatrième victoire en autant de rencontres arrachée sur un « game winner » au buzzer de Julius Randle, la principale information de la nuit à « Big Apple » concernait le retour de blessure de Mitchell Robinson, qui avait pris plus de temps que prévu.

Absent depuis quasiment sept mois, en raison de sa fracture du pied droit, le pivot de 23 ans a enfin pu rejouer face aux Wizards, compilant 6 points (mais à 3/8 aux tirs), 9 rebonds (dont 6 offensifs) et 2 interceptions en 27 minutes. Utilisé en sortie de banc, il a notamment profité des problèmes de fautes du titulaire Taj Gibson pour exploser la limite de temps de jeu que comptait lui fixer initialement Tom Thibodeau.

« Je me suis bien senti », confiait-il à SNY. « Mais je dois encore travailler pour retrouver mon rythme et ma condition physique, c’est ça le plus important. Une fois que ce sera le cas, ça devrait aller pour moi. »

Plein d’enthousiasme, et ravi de retrouver ce public du Madison Square Garden à qui il n’a pas manqué de montrer ses muscles après un dunk rageur, Mitchell Robinson a cependant terminé la partie sur les rotules, lui qui n’avait plus joué un match depuis le 27 mars dernier.

« Je me suis vraiment senti épuisé », reconnaissait-il, pour Newsday. « Cependant, je ne l’étais pas autant qu’imaginé. Ce n’était pas si mauvais, mais ça l’était quand même. Ça va revenir. Je n’en suis pas encore à la moitié du chemin, mais je m’y dirige et je vais construire à partir de là. »

Une saison 2021/22 charnière

Prudent avec le fragile Mitchell Robinson (8.3 points, 8.1 rebonds, 1.1 interception et 1.5 contre de moyenne en 28 minutes, la saison dernière), Tom Thibodeau a de son côté apprécié ce qu’il a vu de son jeune joueur, qui avait démarré 29 de ses 31 rencontres disputées, en 2020/21.

« Nous voulions voir où il en était », expliquait le Coach de l’année 2021, au New York Daily News. « Nous avions deux schémas en tête : un où il aurait des minutes courtes et un où il entrerait en jeu, jouerait, reprendrait son souffle tout seul, sortirait puis reviendrait en jeu. Nous l’avons constamment surveillé avec le staff. Il en a beaucoup fait à l’entraînement, je savais où il en était, mais il avait besoin de jouer avec du contact pour retrouver son rythme. Tant qu’il ne rechutera pas, ce que je ne peux pas prévoir, il continuera de progresser. Tout est question de condition physique. Mais nous sommes satisfaits de l’état où il en est actuellement. »

À seulement quatre jours des débuts officiels des Knicks en saison régulière, Mitchell Robinson semble néanmoins prêt à tenir sa place face aux Celtics, mercredi soir. Une excellente nouvelle pour New York, qui doit pour le moment se passer de Nerlens Noel, le titulaire annoncé de la franchise new-yorkaise, touché au genou.

« Tout allait bien pour mon pied. Je l’ai mis dans la glace et je n’ai rien ressenti du tout. Je vais pouvoir aller sur le terrain, prendre du plaisir et jouer », expliquait pour finir celui qui sera en fin de contrat, l’été prochain, et qui n’aura ainsi pas le droit à l’erreur en 2021/22, s’il souhaite décrocher un joli salaire.