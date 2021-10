Présaison | À l’ultime seconde, Julius Randle délivre le Garden

Tom Thibodeau ne supporte pas de perdre. Même un match de présaison…

Alors que ses Knicks étaient menés de 19 points face aux Wizards, le coach de New York a choisi de finir le match avec quelques-uns de ses meilleurs joueurs. Résultat : on a vécu un quatrième quart-temps de feu avec des Knicks lancés dans un comeback de folie sous les encouragements du Madison Square Garden.

Mais les Wizards n’ont rien lâché, et quand Derrick Rose ramène les siens sous la barre des 10 points à trois minutes de la fin, c’est Raul Neto qui lui répond. On se dit que Washington ne pliera pas pour décrocher sa première victoire de la présaison, et finalement, c’est le duo Grimes-Rose, à coup de 3-points, qui met le feu au Madison Square Garden en signant un 8-0 en 90 secondes (108-106).

La suite est épique avec Obi Toppin et RJ Barrett qui réussissent des contres décisifs, sur Daniel Gafford et Deni Avdija. Rose ne tremble pas aux lancers, et les Knicks passent devant (113-110). Il reste 20 secondes à jouer, et Randle loupe deux lancers pour tuer le match. En sortie de temps-mort, le rookie Corey Kispert climatise la salle avec un 3-points (113-113). Il reste 15 secondes, et Tom Thibodeau prend à son tour un temps-mort.

La balle de match est pour Julius Randle avec un simple système en isolation. Le petit pas de côté pour se donner un mètre sur son défenseur, et il fait mouche à l’ultime seconde (115-113). On est qu’en présaison, mais des spectateurs lui sautent dessus. C’est la magie new-yorkaise.