Les Spurs coupent Al-Farouq Aminu

Depuis deux saisons, Al-Farouq Aminu passe plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets NBA. L’ailier a en effet seulement disputé 41 matches depuis le début de saison 2019/2020 et logiquement, Orlando n’avait pas hésité à l’inclure, lors de la « trade deadline » de la saison passée, dans le transfert de Nikola Vucevic.

Puis, cet été, dans le transfert de DeMar DeRozan vers Chicago, il a de nouveau été utilisé comme monnaie d’échange, pour atterrir à San Antonio. Et enfin, à la veille du début de saison, on apprend grâce à The Athletic qu’il a été coupé par les Spurs.

Désormais libre, à quelques heures du début de saison, où va-t-il rebondir ? Le peut-il d’ailleurs, à 31 ans, après deux saisons plombées par les blessures et alors que cote est actuellement au plus bas…

