La NBA propose une compilation des plus beaux dunks de la présaison, et John Collins est un magnifique numéro 1 avec son alley-oop sur les 2m13 de Jarrett Allen. Anthony Davis et Zach LaVine vont aussi très haut sur leurs alley-oop, tandis que Bam Adebayo ajoute une note artistique avec son dunk arrière.

Du côté des posters, une mention pour le gros pétard de James Bouknight, le rookie des Hornets.