Luke Kennard apprend à être un bon chasseur

La saison de l’adaptation est terminée. Après une campagne de transition, durant laquelle il est parti de Detroit pour rejoindre un candidat au titre, Luke Kennard se prépare à la saison de la confirmation dans les rangs des Clippers, où tout le monde va devoir élever son jeu pour compenser l’absence de Kawhi Leonard.

Pour Luke Kennard, la prochaine étape doit consister à jouer avec davantage de confiance en lui et à aider l’équipe en prenant davantage de tirs. Comme il l’a prouvé en 2019/20 avec Detroit ou sur quelques matchs avec les Clippers, avec une pointe à 28 points face à Memphis, l’arrière a cette habilité à scorer, disposant d’une palette offensive assez large. Reste maintenant à être (beaucoup) plus régulier.

« Je me fais encore engueuler sur la ligne de touche parce que je n’ai pas pris certains tirs que j’aurais probablement dû prendre », avait glissé l’intéressé le week-end dernier après une défaite à Dallas, où il avait pourtant livré son meilleur match de présaison (19 points). « Ils veulent que je les « chasse ». Ils veulent que je « chasse » les tirs et que je sois un chasseur, c’est ce qu’ils m’ont dit ».

Plus d’agressivité pour plus de régularité

La présaison a par ailleurs été un bon aperçu pour observer la façon dont Luke Kennard pourrait être utilisé cette saison, dans un rôle de finisseur, mais aussi de créateur, mettant en lumière son QI basket dans un système où il évolue avec plus de libertés. La définition du bon chasseur en ce qui le concerne ? Être plus agressif.

« Nous avons des gars qui peuvent créer. Je peux entrer dans la peinture, bien attaquer et trouver le gars ouvert, mais pour moi, ils veulent juste que je « chasse ». Quand les équipes me poursuivent, cela me permet de mettre davantage le ballon au sol et d’aller chercher un « roll » ou de trouver le joueur ouvert. C’est quelque chose que j’ai appris au cours de ces derniers matchs », a-t-il ajouté. « L’équipe me met dans beaucoup de systèmes différents, que ce soit pour moi ou pour d’autres gars, juste pour bouger. Ils veulent qu’on bouge, ils veulent qu’on joue avec un peu plus de rythme cette année. Nous voulons jouer un peu plus vite ».

Avec l’intégration de nouveaux joueurs comme Eric Bledsoe et Justise Winslow, les Clippers avancent lentement mais sûrement, à l’image de Luke Kennard, qui a débuté la présaison sur la pointe des pieds, à 1/9 à 3-points par exemple, avant de monter en puissance et de rendre deux matchs à 19 et 18 points à 63% de réussite derrière l’arc.

« Je pense que tout le monde est à l’aise dans le rôle qu’il occupe, tout le monde est à l’aise par rapport à là où il est en ce moment. Nous sommes convaincus que nos entraîneurs et tous les membres de l’équipe feront ce qu’il y a de mieux pour l’équipe », a poursuivi Luke Kennard. « Quand nous sommes ensemble sur le terrain, nous formons une équipe. Nous avons une base assez solide avec ce que nous faisons maintenant et il faut juste continuer à être à l’aise les uns avec les autres et à intégrer tous les nouveaux gars. Jusqu’à présent, c’est très bien ».