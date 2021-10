Andre Drummond réagit aux sifflets du public de Detroit

Dès qu’il a reçu le ballon au poste, sur la première possession du match, une bronca est montée dans la Little Caesars Arena parsemée de spectateurs. Désormais porteur du maillot des 76ers, Andre Drummond a été fraichement accueilli par son ancien public à l’occasion du déplacement dans le Michigan.

En raison de la situation sanitaire, les fans locaux n’avaient pas vraiment eu l’occasion de réagir à son départ en février 2020 vers Cleveland. Un divorce en bonne et due forme à l’époque après avoir demandé à être placé à l’écart du groupe.

« C’est du basket en fin de compte, relativise le double All-Star. Ce sont des fans de sport ici. Ils ne vont pas encourager l’équipe adverse. J’adore toujours Detroit, je vais continuer à dire des choses positives sur la ville. (Ces huées) ne m’affectent pas du tout. C’est un match de basket. »

En l’occurrence, un match perdu par Philadelphie (112-108) dans lequel le pivot, titulaire en l’absence de Joel Embiid, a terminé meilleur marqueur (17) et rebondeur (7) de sa troupe, sans avoir d’impact significatif au score (-18). Son adversaire direct, Isaiah Stewart, très performant (17 points et 12 rebonds), a été particulièrement applaudi.

« J’ai été hué beaucoup de fois, reprend le joueur de 28 ans, déjà dans sa 10e saison dans la ligue. Ce n’est pas ça qui va m’affecter dans un sens ou un autre. Je ne m’en nourris pas mais j’aime ça. Cela fait 10 ans que je joue. J’ai été hué et on m’a dit d’aller me faire voir un paquet de fois, donc rien de nouveau. »

Il avait d’ailleurs été conspué par ce même public en avril 2019, alors qu’il évoluait encore aux Pistons, le soir d’un match manqué en raison notamment de sa maladresse aux lancers-francs.