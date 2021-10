Présaison | Tyler Herro fait mal aux Celtics

Cinq victoires en six matches, voilà le bon bilan final du Heat à l’issue de cette présaison. Les Floridiens ont largement remporté leur dernière rencontre face aux Celtics, en profitant d’un gros passage à cheval sur la fin du troisième et le quatrième quart-temps (34-19), face aux remplaçants adverses.

En plus de l’activité sous le cercle de Bam Adebayo (17 points et 7 rebonds) après la pause, Miami a pu s’appuyer sur un Tyler Herro autant inspiré pour sanctionner de loin que pour fixer pour ses partenaires. Le 6e homme a rendu une nouvelle copie très propre avec 29 points (10/15), 6 rebonds, 4 passes et +22 lorsqu’il était sur le parquet.

Sa sortie vient faire oublier son 3/15 aux tirs plus tôt dans la semaine. Elle vient surtout confirmer sa belle pré-saison terminé avec 22 points de moyenne, ce qui le place dans le Top 5 des meilleurs marqueurs d’avant la reprise.

Il a été bien soutenu cette nuit par son leader Jimmy Butler (25 points), avec de nombreux passages sur la ligne. En face, seul Jayson Tatum, privé de ses coéquipiers Jaylen Brown et Al Horford, a passé la barre des 20 points.