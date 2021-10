Les Kings activent la troisième année de contrat de Tyrese Haliburton

Il a été l’un des rares rayons de soleil chez les Kings la saison passée, et ESPN nous apprend que ces derniers viennent d’activer la troisième année du contrat de Tyrese Haliburton. Cette décision récompense logiquement la très belle première année de l’arrière, drafté à la 12e position en 2020.

Initialement simple rotation de Buddy Hield, ce « playmaker » a aussi brillé par ses qualités de finisseur et son adresse extérieure. Il a fini par être titularisé en cours de route et signer une ligne de statistiques finale à 13 points, 5 passes et 3 rebonds. Ce qui lui avait permis de finir 3e dans la course au trophée de rookie de l’année.

Le joueur de 21 ans, qui va toucher 4 millions de dollars cette saison, en touchera 200 000 de plus l’année suivante. À noter que la quatrième année de son contrat rookie (5,8 millions), pour 2023/24, est également en option.