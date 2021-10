Covid-19 : la NBA va passer aux tests rapides

La sortie de crise sanitaire se précise un peu plus chaque jour. Après le processus de vaccination massive, le retour des fans dans les salles et la disparition progressive de la jauge, l’adoption par la NBA de tests rapides est un pas de plus vers la normale.

Approuvé par la « FDA » (« Food and Drug Administration), l’autorité qui régule la commercialisation de médicaments aux États-Unis, le dispositif de tests moléculaires produit par la société « Cue », via de petits appareils de la taille d’un jeu de carte, permet de fournir un résultat jugé suffisamment fiable en 20 minutes.

Elle marque aussi la fin de la présence d’équipes médicales uniquement dédiées à la collecte et aux transports de tests PCR vers les laboratoires du pays, qui a représenté un contingent de 400 personnes dispatchées dans chacune des 30 équipes de la ligue la saison dernière.

Le principe des tests moléculaires avait déjà été mis en place en complément des tests PCR classiques dès l’instauration de la « bulle » d’Orlando en juillet 2020. La saison dernière, cinq équipes de la ligue avaient utilisé ce dispositif dans le cadre d’un programme pilote.

Celui-ci va désormais être étendu à toutes les équipes de la ligue avec jusqu’à 24 kits par équipe mais aussi au corps arbitral. Pour l’heure, la fréquence de tests pour les joueurs et membres de staffs vaccinés n’est pas encore connue. Pour rappel, le taux de vaccination chez les joueurs s’élèverait désormais à 96% au sein de la ligue.