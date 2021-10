Taj Gibson, un vétéran qui continue de faire évoluer son jeu

LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul… Dans le Top 10 des joueurs les plus âgés de la ligue encore en activité, on compte également Taj Gibson, 36 ans. Et l’intérieur new-yorkais a encore, lui aussi, des jolis restes. Preuve en est sa solide présaison terminée avec 14 points et 7 rebonds de moyenne en trois matches.

Il a profité des absences de Mitchell Robinson et de Nerlens Noel pour rappeler à son coach qu’il pouvait tenir sa place et être plus que l’équivalent d’un « autre assistant coach », comme Tom Thibodeau le décrit.

La carrière des deux hommes est étroitement liée. Avant New York, ils ont fait équipe à Chicago puis dans le Minnesota. Et au-delà de l’importance du vétéran dans le vestiaire, le coach a beaucoup de positif à dire sur son jeu.

Le Coach de l’année en titre voit d’abord en lui un joueur qui « ne commet pas d’erreur » et qui « joue dur ». « Il peut défendre à tous les postes. Concernant son adresse, il a toujours été un bon shooteur à quatre, cinq mètres mais il est maintenant vraiment à l’aise pour shooter à 3-points. Il a beaucoup bossé là-dessus. »

L’intérieur s’y est mis depuis quelques années mais avec un volume de tirs et des pourcentages très faibles (22% en carrière). Il s’est tout de même fait remarquer dans le « money time » du match d’il y a deux jours face aux Pistons, en signant un premier primé en tête de raquette, synonyme de victoire assurée.

« C’est ce que font les bons vétérans »

Ce tir venait conclure une très belle soirée pour Taj Gibson, auteur de 21 points (9/14), dont un paquet de tirs à mi-distance, 9 rebonds et 2 contres. « C’est ce que font les bons vétérans. Ils continuent à améliorer leur jeu et c’est ce qu’il a fait », salue le coach des Knicks.

Son joueur assure toujours garder la même préparation, en se concentrant sur ces fondamentaux pour être prêt à défendre, secteur où il est le plus attendu.

« Au niveau de la maturité, c’est vraiment comme si j’étais toujours le même gars. Dès que je suis arrivé dans la ligue, j’étais déjà plus âgé que la plupart des rookies. J’ai toujours dû m’adapter différemment », note le joueur drafté en 2009 par les Bulls (26e choix) à l’âge de 24 ans. « Alors chaque jour, j’étais une éponge et j’absorbais des informations. Maintenant que je suis un peu plus âgé, je ne fais que rendre la pareille et prendre un peu plus soin de mon corps ».

Des soins qui s’imposent d’autant plus que ses jeunes partenaires de raquette connaissent des soucis de santé.

« C’est génial d’avoir Taj avec nous, il n’y a pas meilleur que lui », apprécie Mitchell Robinson. « En fait, on se parle beaucoup, plus que l’année dernière. Avec ce que j’ai traversé avec mes blessures au pied et à la main, il m’a aidé à rester dedans sur le plan mental. On ne peut pas ne pas apprécier Taj. »