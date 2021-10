En l’absence de Zion Williamson, Brandon Ingram pourrait être mobilisé comme ailier fort

« Je m’attends à être de retour pour le premier match (de saison régulière) », lâchait Zion Williamson le 27 septembre, le jour où on apprenait qu’il s’était blessé au pied. L’intérieur des Pelicans était trop optimiste.

Son vice-président, David Griffin, vient d’indiquer que l’état de santé du joueur allait être réévalué dans deux semaines à deux semaines et demie, ce qui signifie qu’il va bien manquer le début du championnat. « C’est l’objectif de tout le monde que Zion revienne au jeu aussi vite que possible et en toute sécurité. Quand il en sera capable, nous le ferons revenir », affiche le dirigeant.

Ce dernier précise que son intérieur a été autorisé à courir de nouveau et à travailler individuellement. Mais la possibilité de s’entraîner en cinq-contre-cinq dépend encore des progrès du joueur.

« Cela fait partie du jeu », veut relativiser Willie Green, le nouveau coach de La Nouvelle-Orléans. « Il nous manque. Il est ici et il progresse. Mais nous devons préparer les autres. Il y a un match à venir mercredi contre Philadelphie. Nous devons être prêts. »

À quoi pourrait ressembler le cinq majeur des Pelicans pour cette reprise face aux Sixers ? Lors du premier match de présaison, le coach avait par exemple tenté un cinq à trois ailiers (Brandon Ingram, Garrett Temple et Naji Marshall) pour entourer Willy Hernangomez.

« Je crois que les postes 3, 4 et 2 sont interchangeables dans la NBA d’aujourd’hui », juge Willie Green. « À moins d’affronter certaines équipes comme les Lakers, qui peuvent jouer un peu plus grand. Ou Milwaukee qui peut mettre un cinq de grande taille. C’est là qu’il faut réfléchir aux titulaires sur les postes 4 et 3. Mais face à beaucoup d’équipes, ces postes sont interchangeables et BI (Ingram) peut jouer à l’un ou l’autre. »

Le coach va donc devoir s’adapter pour un temps avant de pouvoir associer la nouvelle recrue Jonas Valanciunas à Zion Williamson dans la raquette. « Ce n’est pas l’idéal, évidemment », convient David Griffin. « On aurait aimé s’en passer mais nous sommes vraiment heureux de la façon dont les choses évoluent jusqu’ici. »