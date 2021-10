Pour leur dernier match de présaison, Nuggets et Thunder ont fait tourner, Nikola Jokic, Aaron Gordon et Monte Morris n’étant pas là côté Denver, quand Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort ou Derrick Favors manquaient à OKC.

Et comme lors du duel de la veille, c’est l’enthousiasme de la troupe de Mark Daigneault qui a surtout crevé l’écran. En retrait sur cette présaison, Théo Maledon semblait plus confiant pour ce match, qu’il finira avec 11 points, 7 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes. À ses côtés, Aleksej Pokusevski a dynamité la défense de Denver, en particulier dans le deuxième quart-temps, avec ses shoots de loin et ses coast-to-coast.

La liane serbe termine avec 22 points et 8 rebonds, quand le rookie australien Josh Giddey continue d’impressionner, dans un style à la Bodiroga. Il termine aux portes du triple-double (13 points, 9 rebonds, 8 passes) avec cette drôle de faculté d’utiliser la triple menace sans réelle explosivité.

De leur côté, les Nuggets s’en sont donc remis à la main chaude de Markus Howard (31 points à 9/17 de loin) pour arracher la prolongation et le match (113-107). Le « two-way contract » a eu tous les ballons dans le « money time » et c’était logique tant il a montré ses qualités d’artificier pour finir la présaison sur une victoire.