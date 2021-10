Eric Bledsoe de retour aux Clippers en toute discrétion

Eric Bledsoe, le silencieux. Tyronn Lue a bien remarqué depuis l’arrivée du joueur à l’intersaison, avec son transfert express initial vers les Grizzlies, qu’il n’était pas le plus bavard. « Un gars discret par nature », décrit le coach des Clippers, cité par le Los Angeles Times.

Si cela ne gêne pas le coach dans le vestiaire, il ne veut toutefois pas que ça soit également le cas sur le terrain. « Mais il joue dur, il est compétitif chaque soir et nous avons juste besoin qu’il soit agressif. Je vais rester derrière lui pour qu’il soit agressif et qu’il attaque » poursuit ainsi Tyronn Lue.

En l’absence de Kawhi Leonard, la franchise californienne doit trouver des moyens de compenser. Le joueur de 31 ans a prouvé par le passé qu’il pouvait être une arme offensive de premier plan. À Phoenix, le meneur/arrière a bouclé deux années de suite avec 20 points de moyenne.

Son rendement n’a cessé de baisser depuis. À Milwaukee, il n’était que la troisième option derrière Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Et la saison passée avec les Pelicans, celui qu’on surnommait « Mini LeBron » a signé son plus faible exercice statistique depuis ses premières années aux Clippers (2010-2013).

Un nouveau challenge pour lui

Une équipe qui n’a évidemment plus rien à voir avec celle d’il y a un dix ans. « Je n’ai pas l’impression d’être dans une toute nouvelle équipe car cela fait 12 ans que je suis dans la ligue et je connais tous les joueurs pour les avoir affrontés », relativise le joueur musculeux, qui a déjà fait équipe avec Marcus Morris à Phoenix. « Il y a donc beaucoup de respect entre nous. Mais pour ce qui est de la façon dont T Lue veut jouer, de connaître le système, le nouveau coaching staff, c’est assez nouveau. »

De retour dans son ancienne franchise, Eric Bledsoe, qui apprécie l’accueil reçu, veut s’adapter au mieux. « C’est un challenge car en arrivant dans une nouvelle équipe, vous ne voulez pas essayer d’en faire trop. Mais en même temps, vous voulez toujours jouer votre jeu. Il faut vraiment voir où l’on peut se placer et faire ce que je fais le mieux. Et en défense, j’essaie d’aider tout le monde. »

Car jusqu’ici en attaque, le joueur, sélectionné deux fois dans sa carrière dans les meilleurs cinq défensifs de la ligue, est plus discret. Avec quatre matches de présaison, il affiche une moyenne extrêmement modeste de 4 points (31%) avec tout de même 6 rebonds et 4 passes décisives en 17 minutes.

« J’aurais probablement pu shooter un peu mieux. Mais cela fait partie du jeu. Je ne peux pas trop y penser. Mais je crois avoir fait du bon boulot en poussant le rythme, en impliquant les autres et en jouant mon rôle. »