Présaison | Les Hornets sévèrement humiliés par Dallas

Certes, il manquait Terry Rozier et Gordon Hayward, et LaMelo Ball n’a joué que 11 minutes. Certes, Miles Bridges s’est blessé au genou, mais personne ne voyait les Hornets perdre de 68 points devant leur public (127-59).

C’est au début du 2e quart-temps que Charlotte a explosé, encaissant un 15-0 ! La défense n’y est pas, et les dunks s’enchaînent pour les Mavericks.

Jason Kidd a dû apprécier le sérieux de ses joueurs, notamment en défense avec un Kristaps Porzingis en mode épouvantail. À la pause, il y a déjà 31 points d’écart (61-30), et la suite est du même tonneau.

Au retour des vestiaires, Charlotte attend six minutes avant d’inscrire un point… Forcément, l’écart enfle et Jason Kidd peut alors vraiment faire tourner et Frank Ntilikina en profite pour se montrer avec de l’adresse extérieure, tandis que Moses Brown marche sur les intérieurs de Charlotte en toute fin de match.