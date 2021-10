Aminci, Naz Reid veut peser plus lourd chez les Wolves

Dans le Minnesota, il y a des minutes à prendre. Chris Finch a annoncé très clairement à son équipe que la présaison allait servir à voir quelles rotations fonctionnaient le mieux. Naz Reid continue d’en profiter pour se montrer sous son meilleur jour, avec 13 points, 5 rebonds et 2 contres dans la victoire contre les Clippers.

« Il joue avec beaucoup de confiance. Je lui ai dit qu’il avait très bien joué. Il fait toutes les petites choses pour l’équipe. Il ne force rien. Le jeu vient facilement à lui en ce moment », apprécie Chris Finch dans The Pioneer Press. « Il a eu des finitions de haut niveau, il a réussi des actions dans des angles difficiles. Au rebond, en défense, je suis très fier de lui. Il a fait une super présaison. On doit lui trouver plus de minutes. »

En l’occurrence, Naz Reid a bien plus à son coach en association avec Karl-Anthony Towns. Etant comme KAT capable de s’écarter pour présenter un danger aussi bien derrière l’arc que sur la prise d’initiatives au dribble, le remplaçant habituel a marqué des points pour la saison à venir, sa troisième.

« On a eu quelques bonnes minutes avec lui et KAT ensemble sur le terrain », ajoute Chris Finch dans The Athletic. « Offensivement, on cherche encore des solutions mais j’ai trouvé qu’ils continuaient à bien jouer à chaque fois qu’on les associait sur le terrain. »

Allégé de 14 kilos !

Avec 11 points et 5 rebonds de moyenne pour sa deuxième campagne la saison dernière, Naz Reid a confirmé de belles promesses entrevues quand il était rookie. Mais l’ancien de LSU veut passer un nouveau palier pour sa troisième année, ayant perdu près de 14 kilos durant l’été. À 2m06 et 104kg donc.

Il avoue aisément qu’il a dû bûcher sur sa défense pour tenir face à la vitesse des athlètes NBA. Dès son premier match en ligue d’été, à vrai dire…

« Tout le monde me débordait. Je savais jouer évidemment, mais le talent ne peut t’amener que jusqu’à un certain point. Tu ne peux pas vraiment bien défendre si tes déplacements latéraux ne sont pas bons. Il y avait des choses comme ça que je devais faire et j’étais prêt à les faire », explique-t-il avant de revenir sur son nouveau physique allégé. « Je bouge mieux maintenant. Je décolle plus vite du sol, je me sens beaucoup mieux. Je ne veux plus rien changer : la forme que j’ai, la masse graisseuse que j’ai. Il n’y a plus de mais, je me sens vraiment bien ! »

En pleine forme, Naz Reid veut désormais ajouter le mental et la préparation minutieuse du vétéran. Limité à 18 minutes de moyenne en carrière, il veut prétendre à plus. Ses performances en présaison vont dans ce sens.

« C’est quelque chose que j’ignorais en arrivant en NBA, mais tout compte. Tu ne peux pa sprendre de raccourci pour quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire l’impasse sur certaines choses. Et je n’ai aucun problème avec ça. Je ferai tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner », conclut-il. « Je suis impatient de pouvoir rejouer et montrer toutes les choses que j’ai apprises et sur lesquelles j’ai bossé cet été. Ça fait un moment que j’attends ça, depuis six mois, et j’ai hâte de m’y mettre. Avec le potentiel que j’ai maintenant, je n’ai plus de limite. »