La NBA dévoilera les 75 meilleurs joueurs de son histoire sur trois jours

Après 1971 et 1996, pour les 25e et 50e anniversaires de la ligue, la NBA a décidé d’annoncer cette année, pour son 75e anniversaire, la liste des 75 meilleurs joueurs de son histoire.

On savait que ce serait un panel de journalistes, de joueurs, actuels comme anciens, de coaches et de dirigeants qui serait chargé de ce travail, mais on ne connaissait toujours pas les contours de l’annonce.

Marc Stein vient de les dévoiler, et la liste sera délivrée en trois parties la semaine prochaine : 25 joueurs annoncés le 19 octobre sur TNT, 25 de plus sur ESPN le lendemain, et enfin les 25 derniers le 21 octobre, encore sur TNT.

Notre confrère précise d’ailleurs que Clyde Drexler, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Bob Pettit et Oscar Robertson seront les ambassadeurs de la NBA pour cette saison historique, celle du 75e anniversaire de la ligue.

On peut donc déjà parier que ces cinq noms seront dans la liste finale, surtout que Magic Johnson, Bob Pettit et Oscar Robertson étaient déjà dans celle de 1996.