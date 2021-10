Pour aller chercher le titre, le Mercury et les Suns ne font qu’un

Demain, les habitants de Phoenix vont être servis niveau basket. À 14h00, les Suns accueillent les Blazers pour leur dernier match de présaison. Puis à 18h00, le Mercury reçoit, dans le même Footprint Center, le Chicago Sky pour la deuxième manche de la finale WNBA. La troupe de Brittney Griner et Diana Taurasi a perdu le premier match.

Une semaine plus tôt, les joueurs NBA avaient déjà accepté de changer l’horaire de leur rencontre, de sorte que l’équipe féminine puisse jouer dans la salle principale de Phoenix, que les deux formations se partagent.

« Jouer un match de présaison et pouvoir aller voir les filles, c’est plutôt cool. J’ai hâte de les soutenir, mais aussi d’avoir une journée productive. C’est donc un ajustement facile pour nous », apprécie Monty Williams.

Chris Paul, Devin Booker et Jae Crowder se sont déjà retrouvés au premier rang d’une rencontre du Mercury, il y a dix jours, lors du tour précédent face aux Las Vegas Aces. Cette rencontre-ci s’était disputée dans la Desert Financial Arena, en banlieue de Phoenix.

Une première depuis 2002

La capitale de l’Arizona est en ébullition basket cette année. Les Suns et le Mercury sont ainsi les premières équipes NBA et WNBA d’une même ville à atteindre la finale, la même année, depuis 2002. Cette année-là, les Lakers et les Sparks, de Los Angeles, avaient remporté le titre dans leur ligue respective. « Quel moment génial pour notre ville », se félicite le coach des derniers finalistes NBA.

« C’est ma 17e année dans la ligue et c’est la première fois que je suis dans une franchise avec une équipe féminine au point où nous formons tous ensemble une grande équipe », formule Chris Paul. Deandre Ayton et lui ont chacun acheté 500 tickets pour un match de playoffs du Mercury et les ont mis à la disposition du public. « Ça va dans les deux sens, on les supporte et elles nous supportent », note CP3.

Un soutien moral et matériel. La coach du Mercury, Sandy Brondello, salue par exemple l’attention de James Jones, le GM des Suns, qui s’assure que les joueuses disposent de tout le nécessaire au centre d’entraînement.

Après tout, l’équipe WNBA a déjà trois titres alors que ses homologues masculins attendent toujours le premier. « J’ai dit à coach (Brondello) qu’elle méritait mon bureau », sourit Monty Williams. « Elle a trois titres, moi zéro. »