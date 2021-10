Kosta Koufos rejoint la Ignite Team de G-League

On n’a plus revu Kosta Koufos sur les parquets américains depuis début avril 2019. Le pivot gréco-américain sortait alors de sa plus mauvaise saison en carrière et il avait rejoint l’Europe, et le CSKA Moscou, avec un gros salaire.

Son nom était ensuite revenu à quelques reprises dans les rumeurs, mais sans jamais se conclure par un retour en NBA. Jusqu’à maintenant car, à 32 ans passés, le New York Times nous apprend que l’ancien de Memphis et Sacramento revient aux États-Unis.

Malgré des offres de clubs européens, il va en effet signer avec la Ignite Team, en G-League, cette équipe désormais dirigée par Jason Hart et qui sert de centre de formation pour les talents qui visent la Draft.

Comme un Jarrett Jack avant lui, et avec sa mentalité toujours impeccable de bon soldat, Kosta Koufos pourra ainsi apporter son expérience (686 matches en saison régulière, 37 en playoffs) à ses très jeunes coéquipiers.

Kosta Koufos, the 11-year veteran NBA center, is signing with the Ignite select team in the @nbagleague, league sources say. Koufos had multiple European offers but will join the Ignite instead.

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 11, 2021