À Charlotte, James Borrego pousse un premier coup de gueule

Après une entrée en matière réussie face à OKC (113-97), les Hornets ont mordu la poussière, au cours de leur deuxième match de présaison face à Memphis, venu s’imposer de 30 points en Caroline du Nord (98-128).

Il n’en fallait pas plus pour que James Borrego tire (déjà) la sonnette d’alarme, loin d’être satisfait du visage défensif montré par son équipe, malgré l’absence de Kelly Oubre Jr, Gordon Hayward ou encore Mason Plumlee.

Dévorés par les Grizzlies au rebond

Au-delà des qualités intrinsèques de chacun, le coach attend beaucoup plus de son groupe en termes d’investissement et d’état d’esprit, alors que les Grizzlies ont dominé le combat au rebond, avec 68 prises à 36 !

« Nous avons eu ce problème au cours des deux dernières années. Nous l’avons abordé au niveau de l’équipe, et Mason (Plumlee) va beaucoup nous aider, Gordon (Hayward) est plutôt un grand gabarit et Kelly Oubre aussi. Il peut prendre des rebonds et ça nous aidera, mais nous ne pouvons pas compter sur ça tous les soirs », a-t-il lancé. « Il faudra cinq joueurs tous les soirs pour aller chercher des rebonds et avoir une présence physique globale. Nous avons déjà fait ça auparavant. Nous avons été capables de prendre des rebonds contre de bonnes équipes, grandes et physiques, mais nous ne l’avons pas fait contre Memphis. Je sais que c’est la présaison mais … nous devons faire preuve de plus de combativité sur ce point ».

Si le problème persiste, la question de la rotation derrière Mason Plumlee au poste 5 sera vite évoquée, alors que PJ Washington (poste 4 de formation) est en balance avec Nick Richards et Vernon Carey Jr, deux joueurs qui ne comptent pas plus de 20 matchs NBA chacun dans les jambes, mais qui ont été préférés à Bismack Biyombo, free agent, dont la mission principale consistait à prendre des rebonds et agir en protecteur de cercle.

Miami, un nouveau test grandeur nature

Face aux Grizzlies, les Hornets ont en tout cas eu un bonne exemple de la marge qui leur restait à combler sur le plan de l’agressivité et de l’engagement.

« Il est évident que Memphis est une équipe grande et qui joue physique », a poursuivi James Borrego. « Mais nous n’avons pas répondu de la bonne manière. Je pense que nous avons un peu baissé la tête. Nous avons eu du mal à les battre ces dernières années. Nous devons être plus physiques, c’est une chose que nous avons abordée pendant le camp, avec le besoin de prendre des rebonds, de la part des cinq joueurs présents sur le terrain, et je ne pense pas que nous avons bien répondu dans ce domaine ».

Un constat partagé par Terry Rozier même si l’ancien de Boston demande encore un peu de temps avant de juger Charlotte sur ses progrès en défense et au rebond, d’autant que son équipe n’a pas encore évolué au complet.

« C’était évident. Nous nous sommes fait punir, il semble que nous nous faisons toujours punir quand nous jouons contre eux. Nous devons juste nous ajuster et trouver une solution avant le début de saison. Nous étions à court de joueurs, mais cela fait partie du jeu. C’est le genre de choses qui arrive et nous devons avoir la mentalité « next man up », rester positifs, et tout ira bien. Je ne veux pas dire que ce n’est que la présaison, car je n’ai jamais eu cette attitude. Mais c’est une longue saison et elle n’a pas encore commencé », a-t-il rappelé.

Après les Grizzlies, les Hornets vont se mesurer à une autre formation de référence en terme de dureté puisque les troupes de James Borrego sont attendues ce soir à Miami pour affronter le Heat.