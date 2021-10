Dwayne Bacon s’accroche pour rester aux Knicks

Remercié par les Hornets en fin de saison dernière, Dwayne Bacon avait rebondi à Orlando… où il a de nouveau été mis sur la touche, il y a deux mois. Au bord du précipice, l’arrière/ailier a saisi une ultime chance en s’engageant avec les Knicks avec un contrat garanti, afin de pouvoir se battre pour intégrer l’effectif.

Même s’il n’a pas encore porté le maillot new-yorkais en match, Dwayne Bacon fait donc le maximum à l’entraînement pour tenter de décrocher la 15e et dernière place dans le groupe de Tom Thibodeau.

Être le meilleur joueur et le meilleur coéquipier possible

« Ce n’est pas vraiment étrange. C’est comme ça que ça se passe. Peut-être que cet été n’était pas mon heure, mais ne veut pas dire que j’en ai fini avec la ligue », s’est-il persuadé. « J’ai débuté 50 matchs la saison passée, et j’ai joué les 72 matchs de la saison. Il faut juste juste jouer, faire sa part, faire son possible pour être le meilleur. C’est ce que j’ai fait cet été : je me suis amélioré. J’ai l’impression de m’être beaucoup amélioré. Je suis en bien meilleure forme que l’année dernière. Je dois donc continuer à avancer ».

La dernière place pourrait se jouer entre lui et Wayne Selden, alors que les Knicks seraient également attentifs à d’autres opportunités parmi les joueurs disponibles. Rien n’est encore acté à moins de dix jours du début de saison, même si Tom Thibodeau a salué le profil et l’apport des deux derniers candidats en lice au sein du groupe.

« Nous avons un certain nombre de gars qui se battent. C’est un bon compétiteur avec évidemment sa taille, son jeu à l’aile. Wayne Selden a été formidable, tout comme Dwayne. Les deux gars sont des vétérans vraiment solides qui peuvent apporter un plus à une équipe », a-t-il glissé. « Pour moi, la chose la plus importante (pour le 15e joueur) est probablement la façon dont il s’entraîne chaque jour. Qu’apportez-vous à l’équipe ? Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et ce qui nous convient le mieux. Et nous attendrons la fin pour prendre cette décision ».

La présence de Kemba Walker ne change rien

De son côté, Dwayne Bacon croit en ses qualités, tant comme joueur que comme coéquipier, un élément tout aussi important dans son rôle, afin de pouvoir transformer l’essai.

« Je peux scorer. Je peux défendre. Je peux être un bon élément du vestiaire. Chaque jour, je me réveille et je souris, parce que j’ai la chance d’être dans cette situation. Quand mon numéro est appelé, je m’occupe de mes affaires. Et de la même façon, quand tous les autres sont sur le terrain, je m’assoie et j’encourage les autres. C’est mon rôle pour l’instant », a-t-il simplement ajouté.

Aux Knicks, Dwayne Bacon sait qu’il peut compter sur le soutien de Kemba Walker, natif de New York. Pour autant, il sait aussi que le meneur ne pourra lui être d’aucune aide dans le processus de décision de la franchise.

« Avec Kemba, nous ne parlons pas de ce genre de choses. Il n’a pas besoin d’appeler et de dire : ‘Hey, on te veut’. Avec Kemba, nous avons une relation depuis Charlotte. Il était mon vétéran mon année de rookie et je l’ai côtoyé pendant deux ans avant qu’il n’aille à Boston. Nous avons juste construit une grande relation ».