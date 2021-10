Gabriel Deck, le coéquipier modèle du Thunder

Beaucoup de rumeurs le voyaient revenir en Espagne après sa très courte pige de dix matchs NBA la saison passée, mais Gabriel Deck est bel et bien avec le Thunder en cette rentrée.

Après avoir vécu le frisson olympique avec son Argentine natale à Tokyo, il est rentré à Oklahoma City pour démarrer sa deuxième saison, sa première véritable rentrée dans la Grande Ligue.

Sam Presti adore les joueurs argentins

« Gaby est un exemple de quelqu’un qui s’est construit tout seul, à chaque étape de sa vie », affirme Mark Daigneault sur le site officiel du Thunder. « Comme on a un vestiaire plutôt divers, c’est accueillant pour les autres joueurs qui arrivent. Il comprend le jeu et le basket est un langage universel. »

À 8 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne pour ses fugaces débuts en fin de saison passée, Gabriel Deck a montré qu’il était un joueur polyvalent qui pouvait stabiliser l’effectif du Thunder, le plus jeune de la Ligue.

Dans la fleur de l’âge à 26 ans, Gabriel Deck a néanmoins acquis une expérience extrêmement précieuse entre ses débuts dans le petit club de Quimsa jusqu’à son arrivée dans le grand Real Madrid, où il a joué trois ans, remportant le trophée de champion en 2019 et la Copa del Rey l’année suivante.

Mais ce qui plaît encore plus au directoire du Thunder, c’est l’état d’esprit de Gabriel Deck, un vrai col bleu qui donne l’exemple au quotidien pour ses jeunes coéquipiers à l’éthique de travail pas forcément bien établie.

« Ces gars-là ont un état d’esprit particulier. Ils ont un attachement à leur équipe avant tout », apprécie Sam Presti qui a une vraie affinité avec les joueurs Albiceleste depuis les Fabricio Oberto, Luis Scola ou Manu Ginobili qu’il scoutait pour San Antonio. « Ils ont une dureté et une compétitivité inhérentes à leur jeu. Il y a tout simplement un super système de développement des joueurs en Argentine. »

Un modèle pour ses jeunes coéquipiers

De ses débuts humbles dans sa province de Santiago del Estero, où le jeune Gabriel Deck pouvait se lever à 5h du matin pour aider son paternel à ramasser de la luzerne (utilisé comme foin à bétails), ou ses parties interminables avec son frère Joaquin sur un panier « fait maison » avec un volant de tracteur (qui tient toujours dans le jardin familial), l’international argentin a gardé une rigueur imperturbable.

« J’ai travaillé à la dure pendant mon enfance. Et c’est pour ça que j’essaie de travailler dur chaque jour. Je crois que c’est la clé pour réaliser de grandes choses. »

Accueilli à bras ouverts par ses coéquipiers du Thunder, dont Mike Muscala qui a ressorti ses rudiments d’espagnol acquis durant sa courte pige à Saint Jacques de Compostelle, Gabriel Deck n’avait aucune raison de ne pas vouloir revenir au Thunder : « Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point j’ai été bien traité jusqu’à maintenant. OKC a vraiment effacé toutes mes inquiétudes par rapport à ma transition en NBA. Je ne parle pas la langue évidemment, mais ils m’ont aidé pendant tout le processus. C’est une jeune équipe qui travaille dur. C’est simplement une bonne situation pour moi. »

Dans une équipe qui ne vise que les progrès de ses jeunes pousses en interne, Gabriel Deck compte bien faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener des victoires. Avec son profil de faux-lent, « la Tortue » ne manquera pas de faire honneur à ses dignes prédécesseurs argentins, en mouillant le maillot comme il l’a toujours fait.

« Je vais toujours donner le meilleur de moi-même, chaque jour, pour ce maillot. Je suis reconnaissant de tous les autres joueurs argentins qui ont ouvert la voie pour moi en NBA. J’espère pouvoir continuer à construire cet héritage et créer des opportunités pour d’autres jeunes garçons et filles qui veulent à leur tour atteindre le plus haut niveau et perpétuer cette tradition à l’avenir. »