La Nike Air Flight Lite Mid de fête ses 30 ans

Les modèles « retro » ont toujours la cote, et Nike a décidé de tester celle de la Nike Air Flight Lite Mid, qui fête accessoirement ses 30 ans en 2021.

La paire revient avec un coloris classique blanc et noir, avec l’inscription « Nike Air » en violet sur le talon. Le cuir blanc est utilisé sur l’empeigne avec le Swoosh et la languette en néoprène qui ressortent en noir. L’intérieur du col est en imprimé éléphant quand la semelle intermédiaire blanche repose sur une semelle extérieure noire et blanche.

La Nike Air Flight Lite Mid devrait sortir d’ici la fin de l’année 2021, au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)