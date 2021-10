Sharife, fais-moi peur

Second tour de Draft et signé avec un « two-way contract », Sharife Cooper sait qu’il va essentiellement jouer en G-League, et qu’il lui sera compliqué de récupérer du temps de jeu derrière Trae Young, Lou Williams ou encore Delon Wright. Après avoir montré de belles choses en summer league, au point de taper dans l’oeil de Ja Morant, le meneur d’Atlanta profite donc de la présaison pour se montrer, et cette nuit, il a carrément été l’homme du match face à Memphis.

Menés de 10 points à sept minutes de la fin, les Hawks étaient à la recherche d’une étincelle, et c’est l’ancien meneur d’Auburn qui va prendre le match à son compte avec ses passes, son adresse et son agressivité. Sous son impulsion, Atlanta va signer un 19-2 en quatre minutes pour finalement s’imposer.

« Je pense qu’il a encore changé le rythme ce soir, dès la première mi-temps, en mettant la pression sur le ballon et en mettant en place notre défense » estime Nate McMillan. « Il est devenu agressif défensivement. Il a fait la même chose en deuxième mi-temps. Je pense qu’il a fait du bon travail en organisant l’équipe et en la dirigeant jusqu’à la fin. Il a réalisé quelques grandes actions et pris de bonnes décisions balle en main dans le quatrième quart-temps. Il a vraiment fait la différence dans ce match. J’aime l’énergie qu’il apporte. Il est accrocheur ».

Petit (1m85), Cooper rappelle Collin Sexton physiquement, mais son jeu est plutôt proche d’un Shai Gilgeous-Alexander. C’est un faux lent, très fort techniquement et il joue juste.

« Mon état d’esprit était simplement de gagner à tout prix… Le quatrième quart-temps, c’est vraiment le moment où tout se joue, et j’ai vraiment envie d’avoir un gros impact », raconte Cooper. « J’essaie d’éviter d’avoir une mentalité égoïste. J’ai l’impression de jouer comme il faut. Si quelqu’un me serre de près, alors je pénètre et je fais l’extra-pass ».

« J’aime son calme et son sang-froid quand il a la balle »

Auteur de 10 points dans le dernier quart-temps avec trois passes et trois interceptions, Cooper a déjà conquis ses coéquipiers, et notamment John Collins. Cette semaine, c’est ce même Cooper qui l’avait envoyé au alley-oop sur la tête de Jarrett Allen.

« J’adore le jeu de Sharife. J’aime sa manière de jouer et de réfléchir » commente Collins. « J’aime son calme et son sang-froid quand il a la balle. Evidemment, j’adore jouer à ses côtés. On est tous contents de voir Sharife prendre de bonne habitudes, et bien jouer. »

Pour intégrer la rotation, Cooper devra saisir sa chance à la moindre occasion, et il sait que c’est par la défense que Nate McMillan lui offrira du temps de jeu.

« Avant la Draft, les gens m’ont dit que j’avais des lacunes en défense. C’était un élément important que je voulais mettre en avant cette saison. Je veux montrer que je peux défendre sur plusieurs positions et avoir un impact à ce niveau. C’est pour cette raison que je mets tant d’énergie pour modifier ce qu’on disait de moi, et ainsi ouvrir un nouveau chapitre. »