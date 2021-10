Si vous aimez les contres, vous allez être servis avec un festival de bâches en haute altitude, qu’il s’agisse de Robin Lopez, de Willy Hernangomez ou encore de Jarrett Allen.

On retrouve Jarrett Allen dans le rôle de la victime avec un énorme alley-oop de John Collins ! Quant à JaVale McGee et Boban Marjanovic, ils prouvent qu’ils ont des mains en or.