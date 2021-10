Présaison | Sharife Cooper renverse les Grizzlies

Beaucoup d’absents des deux côtés, et tout s’est joué dans le dernier quart-temps. A sept minutes de la fin, Memphis pensait avoir le match bien en main avec 10 points d’avance (82-72). Moment choisi par Sharife Cooper pour prendre le match à son compte. Dans un style très « smooth », le rookie trouve d’abord Cam Reddish pour le 3-points, puis il s’en va défier les « big men » de Memphis pour marquer (82-79). Il trouve ensuite Skylar Mays pour le 3-points, et les Grizzlies sont assommés.

Résultat, Cooper insiste et il donne le tournis à ses défenseurs avec ses feintes et ses dribbles. C’est un faux lent, qui joue juste, et dans son sillage, Atlanta signe un 19-2 en quatre minutes pour finalement s’imposer 91-87.

Côté Français, Timothé Luwawu-Cabarrot, présent dans le dernier quart-temps, n’inscrit pas le moindre point, tandis que Yves Pons compile 2 points, 7 rebonds, 1 passe et 1 contre (monstrueux sur Danilo Gallinari !) en 20 minutes.