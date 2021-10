Stephen Curry et Jordan Poole, une complicité grandissante

Klay Thompson n’a pas besoin de précipiter son retour, Steve Kerr a trouvé la bonne combinaison en son absence avec une formule à deux meneurs avec Stephen Curry et Jordan Poole. Au départ, c’est D’Angelo Russell qui devait occuper ce rôle il y a deux ans, mais l’expérience avait tourné court, et c’est Poole qui a saisi sa chance.

« Peu importe qui est sur le terrain, il va se lâcher, et c’est ce que j’adore » commente Steve Kerr après la 3e victoire des Warriors en trois matches. « Sa confiance déborde, et c’est du bon boulot. Il réalise un super camp, comme nous l’envisagions. »

La nuit dernière, Poole s’est mis au niveau de Curry, et les deux ont combiné 58 points ! Ce qu’on retient, c’est que Poole est un scoreur complet, qui peut sanctionner près du cercle, ou à 3-points comme cette nuit. Des qualités similaires à celles de Curry…

La G-League comme tremplin

« C’était un joueur très doué au moment de la Draft, et il lui fallait juste s’adapter au rythme du match, trouver ce dont il avait besoin, et trouver où prendre ses tirs » poursuit le coach de Golden State. « On a toujours dit qu’il se donnait à fond, et je trouve que le passage dans la bulle (de G-League) avait été vraiment important pour lui. Il avait pu faire des erreurs, les comprendre, et lorsqu’il est revenu, il avait fait le plein de confiance. Il s’appuie dessus encore cette année. »

Pour certains, Poole pourrait être carrément la révélation de la saison, et un journaliste lui demande s’il avait un secret pour être aussi efficace aux côtés de Curry.

« Je ne l’ai pas encore découvert… Il est unique, et il me dit juste d’entrer sur le terrain, de jouer mon jeu et il jouera le sien. C’est vraiment aussi simple que cela. Ce n’est pas comme si on essayait de compliquer les choses et de chercher uniquement Steph. Il est assez bon pour trouver ses propres tirs ouverts. Mais ils veulent toujours que je sois agressif et il y a vraiment une bonne cohésion entre nous tous. »

« Avec Steph et Jordan ensemble sur le terrain, cela crée beaucoup d’opportunités »

Défensivement, les deux ne sont pas des pointures, et ce sera sans doute le point faible des Warriors en attendant le retour de Klay Thompson, mais Kerr apprécie d’avoir deux créateurs en même temps sur le terrain. Et même trois quand on pense à Draymond Green.

« On a deux créateurs en même temps sur le terrain. Deux gars qui peuvent agresser la défense, aller dans la raquette et faire circuler la balle. Avec Steph et Jordan ensemble sur le terrain, cela crée beaucoup d’opportunités. Ils jouent aussi très bien l’un pour l’autre. Ils se donnent chacun beaucoup d’espace, et on peut voir que Jordan n’a pas d’appréhension. »