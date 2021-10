Ben Wallace engagé comme conseiller et mentor par les Pistons

Ben Wallace avait fait un appel du pied aux franchises NBA cet été, expliquant qu’il se voyait bien sur un banc, pour transmettre aux jeunes joueurs sa science, de la défense ou encore du rebond.

« Oui, j’aimerais coacher », expliquait-il ainsi au Michigan Live. « Avec mes connaissances, je pense pouvoir aller au-delà du coaching. Je peux faire des systèmes, gérer des personnalités et des caractères, mais je crois pouvoir donner encore plus à ce sport. Je sais reconnaître le talent pour former une équipe. Si on me donne une chance, surtout quand il s’agit de basket, je peux réussir à tous les postes. »

Il a été (en partie) entendu par les Pistons. Son club de coeur, avec lequel il a remporté le titre en 2004, vient ainsi d’annoncer que « Big Ben » rejoignait l’organisation du Michigan comme « conseiller des opérations basket et de l’implication collective ». Un titre un peu flou, Detroit précisant tout de même dans son communiqué que Ben Simmons sera à ce titre chargé d’aider le GM Troy Weaver et le coach Dwane Casey, en prenant sous son aile certains joueurs des Pistons, mais également du Motor City Cruise, l’équipe affiliée du club en G-League.

Alors qu’il a déjà été président de l’équipe de G-League des Pistons, le quadruple meilleur défenseur de l’année (2002, 2003, 2005 et 2006) se rapproche petit à petit du rôle qu’il recherche sur le banc.