Ben Wallace aimerait devenir coach

Face à Hakeem Olajuwon, Ben Wallace a remporté la bataille des légendes NBA. Les deux anciens pivots représentaient leur franchise de cœur lors de la « lottery », et ce sont les Pistons qui ont décroché le premier choix de la Draft 2021, devant les Rockets. En marge de cet événement, l’ancien champion 2004, porte-bonheur de Detroit pour l’occasion, a fait le point sur son avenir, qu’il espère se dérouler sur un banc.

« Oui, j’aimerais coacher », affirme-t-il au Michigan Live. « Avec mes connaissances, je pense pouvoir aller au-delà du coaching. Je peux faire des systèmes, gérer des personnalités et des caractères, mais je crois pouvoir donner encore plus à ce sport. Je sais reconnaître le talent pour former une équipe. Si on me donne une chance, surtout quand il s’agit de basket, je peux réussir à tous les postes. »

Pour Troy Weaver, le GM des Pistons, Wallace peut servir d’exemple avec son parcours et son superbe palmarès : champion 2004, quadruple meilleur défenseur (2002, 2003, 2005, 2006) et quadruple All-Star.

La volonté de transmettre

« Il incarne tout ce qu’on veut représenter avec cette franchise », explique le dirigeant. « Il est un symbole vivant pour les joueurs puisqu’il représente la ville comme personne. Il n’a pas été drafté et va finir au Hall of Fame. On ne pouvait pas trouver quelqu’un de mieux pour nous représenter que lui. »

Ce côté combattant et col bleu, c’est justement ce que veut transmettre Wallace, dont l’après-carrière s’est pour l’instant limité à un poste de dirigeant en G-League.

« Je n’ai pas encore tourné la page de ce chapitre. Je sens que j’ai toujours beaucoup à donner à la jeunesse et à notre société, car on ne devrait pas seulement regarder mon jeu, mon parcours et dire que j’étais un sacré bon joueur. Il faut être plus qu’un bon basketteur pour traverser certains défis, comme je l’ai fait. Je veux que les gens savent ça, connaissent cette partie de mon histoire, du début à la fin. »